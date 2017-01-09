“الموانئ الكويتية”: توقف حركة الموانئ البحرية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت مؤسسة “الموانئ الكويتية” عن توقف حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة: الشويخ، الشعيبة والدوحة بشكل مؤقت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي هذا الصدد، لفت مدير العمليات في ميناء الشويخ بدر العنزي الى ان حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة متوقفة مؤقتا إلى حين تحسن الأحوال الجوية ومستوى الرؤية الأفقية.

وأضاف أن مدى الرؤية الأفقية انخفض إلى أقل من 100 متر مما استدعى توقف الملاحة البحرية مؤقتا إلى حين تحسن الرؤية الأفقية.