توقف 4.8 مليون رحلة اثر اضراب العمال في مترو لندن

بدأ العاملون في شبكات مترو لندن مساء الاحد اضرابا لمدة 24 ساعة يتوقع ان تكون نسبة الاستجابة له كبيرة جدا، بعد فشل مفاوضات حول الغاء مقرر لوظائف ومكاتب بيع تذاكر في المحطات.

وكان تم ابلاغ مستخدمي المترو الجمعة بان خدمة المترو “ستتقلص كثيرا” مساء الاحد وطوال الاثنين بسبب الاضراب، ما اثار مخاوف من اضطرابات في حركة النقل.

وبحسب النقابتين اللتين دعتا للاضراب فقد تم الغاء 900 وظيفة “ذات اهمية فائقة في امن المحطات” كما ان المقترحات بشان توظيف عمال جدد غير كافية.

ويندد المضربون خصوصا بالغاء مكاتب لبيع التذاكر في محطات المترو استبدلت باجهزة اصدار الي.

ويؤمن مترو لندن نحو 4.8 ملايين رحلة يوميا.

وقال عمدة لندن صديق خان :”ان هذا الاضراب سيشكل ازعاجا كبيرا للمستخدمين والسياح.”