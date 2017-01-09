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توقف 4.8 مليون رحلة اثر اضراب العمال في مترو لندن

يناير 9, 2017

بدأ العاملون في شبكات مترو لندن مساء الاحد اضرابا لمدة 24 ساعة يتوقع ان تكون نسبة الاستجابة له كبيرة جدا، بعد فشل مفاوضات حول الغاء مقرر لوظائف ومكاتب بيع تذاكر في المحطات.
وكان تم ابلاغ مستخدمي المترو الجمعة بان خدمة المترو “ستتقلص كثيرا” مساء الاحد وطوال الاثنين بسبب الاضراب، ما اثار مخاوف من اضطرابات في حركة النقل.

وبحسب النقابتين اللتين دعتا للاضراب فقد تم الغاء 900 وظيفة “ذات اهمية فائقة في امن المحطات” كما ان المقترحات بشان توظيف عمال جدد غير كافية.
ويندد المضربون خصوصا بالغاء مكاتب لبيع التذاكر في محطات المترو استبدلت باجهزة اصدار الي.
ويؤمن مترو لندن نحو 4.8 ملايين رحلة يوميا.
وقال عمدة لندن صديق خان :”ان هذا الاضراب سيشكل ازعاجا كبيرا للمستخدمين والسياح.”

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بدأ العاملون في شبكات مترو لندن مساء الاحد اضرابا لمدة 24 ساعة يتوقع ان تكون نسبة الاستجابة له كبيرة جدا، بعد فشل مفاوضات حول الغاء مقرر لوظائف ومكاتب بيع تذاكر في المحطات.
وكان تم ابلاغ مستخدمي المترو الجمعة بان خدمة المترو “ستتقلص كثيرا” مساء الاحد وطوال الاثنين بسبب الاضراب، ما اثار مخاوف من اضطرابات في حركة النقل.

وبحسب النقابتين اللتين دعتا للاضراب فقد تم الغاء 900 وظيفة “ذات اهمية فائقة في امن المحطات” كما ان المقترحات بشان توظيف عمال جدد غير كافية.
ويندد المضربون خصوصا بالغاء مكاتب لبيع التذاكر في محطات المترو استبدلت باجهزة اصدار الي.
ويؤمن مترو لندن نحو 4.8 ملايين رحلة يوميا.
وقال عمدة لندن صديق خان :”ان هذا الاضراب سيشكل ازعاجا كبيرا للمستخدمين والسياح.”

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