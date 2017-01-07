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الدكتور حسن مقلد ضيف برنامج الحدث على قناة الجديد

يناير 7, 2017

ضيف الحدث ليوم الخميس 05-01-2017 الخبير الاقتصادي الدكتور حسن مقلد مع سمر أبو خليل من قناة الجديد

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ضيف الحدث ليوم الخميس 05-01-2017 الخبير الاقتصادي الدكتور حسن مقلد مع سمر أبو خليل من قناة الجديد

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