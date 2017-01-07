نقابة المالكين: للمباشرة بدرس اقتراح قانون لتعديل الإيجارات غير السكنية

اشارت نقابة المالكين الى أنّ “المحامي أديب زخور لا صفة ولا مسؤولية رسمية أو نقابية له في نقابة المحامين لإصدار بيانات أو مواقف تتعلّق بالقانون الجديد للإيجارات سوى أنّه شخصيّا من المستأجرين القدامى ومعني مباشرة بمفاعيل هذا القانون على الصعيدين العائلي والاجتماعي”.

وفي بيان لها، نبهت النقابة المالكين والمستأجرين إلى “وجوب الركون إلى جوهر المسار القضائي للقانون النافذ في المحاكم لعدم اتّخاذ أيّة إجراءات خاطئة وملكفة للجانبين في هذا الخصوص”، لافتة الى أنّ “ما يرد في بيانات زخّور عن بطلان الأحكام القضائيّة التي تصدر عن المحاكم ويستند فيها القضاة إلى مواد في القانون الجديد سواء لعلّتي الاسترداد للهدم والضرورة العائلية أو بإلزام المستأجر دفع بدلات الإيجار هو موقف شخصيّ في بيان ولا مفاعيل قضائيّة وقانونيّة له”، مشيرة الى “عناية المالكين والمستأجرين إلى أنّ مضمون البيانات التي تصدر عن زخّور يخالف غالبيّة الأحكام التي تصدر عن قضاة البداية وغرف الاستئناف، كما ننصحهم بالتأكّد من المنحى القانوني لتطبيق قانون الإيجارات من القضاة شخصيًّا أو عبر المراجع الرسمية في نقابة المحامين أو في لجنة الإدارة والعدل التي عمل أعضاؤها بجهد كبير لإصدار القانون ورفع الظلم عن كاهل المالكين وبلوغ المساواة في العلاقة الندية بين المالكين والمستأجرين”.

واضافت النقابة “أنّنا دخلنا في السنة الثالثة على تطبيق القانون، وللمالكين في ذمة المستأجرين نسبة 45 في المئة من الزيادة المنصوص عليها في قانون الإيجارات عن العام 2017 ولا مجال للاجتهاد أو التأويل أو التفسير أو البحث في هذه الناحية لأنّ البدلات الهزيلة وشبه المجانية التي فرضتها الدولة في الماضي قد انتهت إلى غير رجعة مع انتهاء العمل بالقانون القديم في 31/3/2012 ومن غير الأخلاقي أو الإنساني أساسا مجرّد ذكرها في العلاقة بين الطّرفين باعتبارها غير لائقة في حق المستأجرين الذين يجب أن يأبوا السكن بالمجان في أملاك الآخرين بالقانون أو بغير القانون”، طالبا من لجنة الإدارة والعدل “المباشرة فورا بدرس اقتراح قانون لتعديل الإيجارات غير السكنية لأنّه من غير الجائز أخلاقيا وأدبيا وإنسانيّا استهلاك أقسام الآخرين في أعمال تجارية”.