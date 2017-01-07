“بلوم إنفست”: التفاؤل العام ساهم في تحسين أداء بورصة بيروت

اعلن مصرف “بلوم إنفست” في تقريره الاسبوعي انّ التفاؤل العام الذي يسود الأجواء في بداية كل عام ساهم في تحسين أداء بورصة بيروت هذا الأسبوع، متوقعا أن يستمر الأداء الايجابي في الأسابيع المقبلة قبيل اصدار المصارف اللبنانية نتائجها المالية عن الفصل الرابع من 2016.

وذكر التقرير ان بورصة بيروت شهدت تقدماً هذا الأسبوع حيث سجل مؤشر لبنان والمهجر للأسهم (BSI) تقدماً أسبوعيا بنسبة 0.50% ليقفل عند 1212.73 نقطة.

وظهر ذلك بتحسن الرسملة السوقية من 10.15 مليارات دولار الى 10.20 مليارات هذا الأسبوع، وكذلك ارتفع معدل عدد الاسهم المتداولة هذا الأسبوع من 157199 سهماً بقيمة 1.95 مليون دولار الأسبوع الماضي الى 375219 سهماً بقيمة 3.64 ملايين دولار هذا الأسبوع.

الى ذلك حافظ القطاع المصرفي على الحصة الاكبر من مجمل قيمة التداول وبلغت 83%، وقد تقدمت شهادات ايداع “بنك لبنان والمهجر والأسهم” المدرجة لـ”بنك عوده” و”بيمو” بنسبة 1.76%، و4.62% و6.25% لتقفل عند 11.00 دولارا، 6.80 دولارات و1.70 دولار، على التوالي.

في المقابل، تراجعت الأسهم المدرجة لكل من “بنك بيبلوس” و”بنك لبنان والمهجر” بنسبة 0.58% و0.47% لتقفل عند 1.70 دولار و10.60 دولارات، على التوالي.