لبنان في المرتبة 63 في ريادة الأعمال

حل لبنان في المرتبة 63 من بين 137 دولة في تقرير المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2017، الصادر عن المعهد العالمي للريادة والتنمية في واشنطن. واعتبر التقرير أن تحسين بيئة ريادة الأعمال بنسبة 10% في لبنان كفيل بأن يحقّق 13 مليار دولار إضافية للاقتصاد الوطني.

وعلى صعيد المنطقة، حلّ لبنان في المرتبة العاشرة من بين 15 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدرجة في التقرير. وكشف التقرير أن المجالات التي تعكس قوة أداء لبنان في هذا المجال هي مهارات الشركات الناشئة والتدويل والتواصل، أمّا نقاط الضعف فتتمثل بالمخاطر المحيطة واستيعاب التكنولوجيا والنمو. وحقق لبنان 29% على إجمالي المحاور الأساسية المكونة للمؤشر و72% على مؤشر الأفراد و40% على مؤشر المؤسسات.

على الصعيد العالمي، احتلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى؛ تليها سويسرا ومن ثم كندا. وعلى صعيد الدول العربية، احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة 19 عالمياً، والمرتبة الأولى ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهذا المؤشر يقيس جودة عملية ريادة الأعمال وحجمها في 137 دولة من خلال دراسة بيئة ريادة الأعمال وفعالية هذه البيئة الحاضنة للشركات الناشئة Start Ups.