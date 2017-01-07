أبي خليل: مشروع قانون الصندوق السيادي سيكون جاهزاً قريباً

في مؤتمر صحافي عقده غداة اقرار مجلس الوزراء لمرسومي النفط اللذين كانا عالقين منذ سنوات، اعلن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، الى اللبنانيين، اكتمال المنظومة التشريعية والقانونية لقطاع النفط في لبنان، مشيدا بهيئة إدارة قطاع البترول التي «لها الفضل الكبير في إنجاز التشريعات والمراسيم والتي أصبحت نافذة«، ولافتا الى انها «تعمل على قانون الصندوق السيادي الذي سيحمي الثروة النفطية وتعمل بالتعاون مع كل الوزارات المعنية، ومع مصرف لبنان، وجميع المعنيين بهذا القطاع من أجل إيجاد قانون للصندوق السيادي الذي سيكون جاهزاً في القريب لرفعه كمشروع قانون الى مجلس الوزراء ويُحال من بعدها الى المجلس النيابي«.

وقال أبي خليل خلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، بحضور هيئة إدارة قطاع البترول، «لقد وافق مجلس الوزراء على المرسومين المتبقيين وهما: الاول يتعلق بمرسوم تقسيم المياه البحرية الى رقع أو بلوكات، والثاني مرسوم نموذج اتفاقية الاستكشاف ودفتر الشروط الذي يشمل كل الاجراءات اللازمة من أجل إستكمال دورة التراخيص«، أضاف «إننا نعد خارطة الطريق مع الخطوات التنفيذية التي تقوم بها الهيئة والوزارة لعرضها على مجلس الوزراء من اليوم حتى توقيع العقود، تتضمن إعادة استطلاع إهتمام الشركات المؤهلة في دورة التراخيص الاولى، وبنتيجتها يقرر فتح أو عدم فتح دورة تأهيل مسبق للشركات الجديدة المهتمة لدورة التراخيص اللبنانية التي لم يتسَّن لها المشاركة أو لم تكن جاهزة منذ ثلاث سنوات، ومن ثم يحدد موعد تقديم العروض للشركات عن البلوكات المعروضة للمزايدة، بعدها يتم تقييم العروض ومن ثم توقيع العقود مع الشركات الفائزة«. وتابع «لدينا مسار ساري المفعول يتعلق بالتعديلات على الاجراءات الضرائبية لتتناسب مع الانشطة البترولية في المياه البحرية اللبنانية، وهو مسار جار ايضا، وستعقد اللجنة الوزارية إجتماعها وصولا لإقراره في مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب«. وأردف «هناك إشارة ايجابية ترسلها الدولة اللبنانية الى القطاع والشركات والى المستثمرين في قطاع النفط بأن لبنان هو دولة جدية في دورة التراخيص التي كان قد أعلنها في العام 2013 ويستكملها اليوم وهو يأخذ كل الإجراءات الضرورية اللازمة من أجل أن يدخل العصر النفطي ولدى لبنان اليوم ميزات تفاضلية عن كل دول المنطقة، ولم تكن دول المنطقة عام 2013 جاهزة، وكما أنه لم يكن لديها دورات تراخيص، لقد عانينا من التأخير، وهناك ظروف مستجدة في منطقة شرق المتوسط حيث هناك دورات تراخيص أخرى تجري في المنطقة وهناك اليوم اشارة ايجابية أرسلناها الى القطاع النفطي عامة بأن لبنان جدي في استكمال دورة التراخيص الأولى ولم يعد هنالك اي عائق أمام استكمالها وهو أمر سيسهم في تعزيز اهتمام الشركات في هذا الملف«.

ولفت الى «ان هيئة إدارة قطاع البترول لها الفضل الكبير في إنجاز التشريعات والمراسيم والتي أصبحت نافذة، وهي تعمل على قانون الصندوق السيادي الذي سيحمي الثروة النفطية وتعمل بالتعاون مع كل الوزارات المعنية، ومع مصرف لبنان، وجميع المعنيين بهذا القطاع من أجل إيجاد قانون للصندوق السيادي الذي سيكون جاهزا في القريب لرفعه كمشروع قانون الى مجلس الوزراء وبحال من بعدها الى المجلس النيابي«.

وعن المدى الزمني بين استدراج العروض والبدء فعلياً بالتنقيب واستخراج النفط والغاز، وما هو دور هيئة إدارة قطاع النفط في المرحلة الراهنة، قال «عدد البلوكات التي سيتم عرضها على المزايدة من ضمن دورة التراخيص الأولى، هو خمسة تماشياً مع استراتيجية التلزيم التدريجي. أما لجهة المدى الزمني، فنحن في صدد إقرار خارطة طريق سنعلن عنها. وقد تطرقت إلى تتابع الخطوات التي نصرّ على أن تكون سريعة من دون تسرّع، إنما بالسرعة القصوى والآمنة، كي نتمكن من استلحاق التأخير لمدة ثلاث سنوات، كنا دورة التراخيص الأولى في المنطقة متقدّمين على الدول الباقية، في حين أصبحت دول عديدة اليوم في دورة التراخيص الثالثة، ونحن لا نزال في الأولى. وبالتالي نستطلع اهتمام الشركات، وهناك 46 شركة ونتمنى أن يبقى هذا العدد، وأن يزيد بعد فتح دورة تراخيص جديدة، لأن من شأنه رفع المنافسة وتقديم عروض أفضل للدولة اللبنانية عندما تكون المنافسة أكبر«.

وتابع: أما الهيئة فتلعب الدور المحدّد لها بقانون 132/2010 والمحدّد لها بمرسوم الهيئة الذي يرعى صلاحيات الهيئة ونظامها المالي ونظام المتعاقدين، وذلك كله محدّد في مرسوم الهيئة.

ورداً على سؤال أين أصبحت الوساطة الأميركية حول الخلاف الحدودي مع إسرائيل في المنطقة الإقتصادية الخالصة؟ قال «هناك جزءان في الموضوع: الدولة اللبنانية أعلنت عن حدودها البحرية بموجب مرسوم تنفيذاً للقانون 163 إعلام الحدود البحرية للبنان، ونحن متمسكون بكل شبر وكل سنتمتر مربّع من مياهنا البحرية. والجانب الأميركي قام ولا يزال بالمساعي اللازمة في هذا الأمر، ونحن متعاونون لما فيه استعادة حقنا«.

وأكد أبي خليل أن الشركات أبدت اهتمامها بالموضوع حتى عندما حصل الإعتداء الإسرائيلي على حدودنا البحرية، وبالتالي ينتفي هاجس تراجعها.

وعن الوقت الذي سيستغرقه التنقيب وهل ستتسم العملية بالشفافية، وتعليقه على الكلام على أن الثروة النفطية ستُنهب، قال أبي خليل «سنكشف عن الوقت عند إعلاننا خارطة الطريق الخاصة بالموضوع. لكننا نستطيع في غضون تسعة أشهر التوصل إلى توقيع العقود إذا أنجزت كل الخطوات المطلوبة، في الوقت اللازم لها. وبعد توقيع العقود، هناك فترة استكشاف تمتد إلى خمس سنوات، لكن جزءاً كبيراً من العمل المفترض القيام به خلال فترة الإستكشاف وهو المسوحات الجيو- فيزيائية الثنائية والثلاثية الأبعاد وتحليل هذه البيانات الجيو- فيزيائية، ودرسها وتحليل نماذج الهيكليات الموجودة، وهذه كلها أُنجزت، الأمر الذي من شأنه اختصار فترة الإستكشاف إلى سنة أو سنة ونصف السنة، ونبدأ بعدها فوراً بعملية الحفر ثم الإنتاج. إذاً فترة الإستكشاف القانوني خمس سنوات، إنما من شأن العمل الذي قامت به «هيئة قطاع البترول» – التي لم تستكن طوال السنوات السابقة عندما كانت المراسيم معلّفة في مجلس الوزراء وهذا أمر مسجّل لهم، ووضعتنا في موقع متقدّم قد نستطيع من خلاله استعادة جزء كبير من التأخير الذي حصل في السنوات الثلاث الأخيرة – تقصير فترة الإستكشاف وتسريع الوصول إلى مرحلة الإنتاج.

وأضاف «أما لجهة عائدات الثروة النفطية، فإن دفتر الشروط الذي أقرّ أمس ضمن المرسومين، تمت مراجعته من قبل الـIMF وكان تقريرها إيجابي جداً وكان تقويمها ممتازاً، كذلك تمت مراجعته من البنك الدولي وتقريره كان بالأهمية ذاتها، ومن الـEITI وتبيّن أنه يتماشى مع المعايير الدولية للشفافية في أنشطة استخراج النفط، وتمت مراجعته أيضاً من قِبل الـEI في الولايات المتحدة وكان تقريرها مشرّفاً. كما أن القانون 132 ينص على أن العائدات ستوضع في صندوق سيادي لخدمة الأجيال القادمة، وقانون إنشائه في صدد إنجازه من قبل الهيئة وهي قطعت شوطاً متقدّماً فيه، ونأمل أن يكون قريباً على طاولة مجلس الوزراء، ثم في مجلس النواب.

وأكد أن «كل الإجراءات متخذة لتكون لدينا إجراءات بدرجة عالية من الشفافية تتماشى مع كل المعايير التي تحصل في أفضل دول العالم«.