عودة حلب الى حضن الدولة السورية.. بداية قيامة جديدة

إعلان الجيش العربي السوري مؤخراًعن استعادة مدينة حلب من أيدي المجموعات الارهابية، أعاد الروح للإقتصاد السوري، وإن كان الحديث هنا مجازياً . كما عوّل الكثير من خبراء الاقتصاد على هذا الحدث، لانهم يعتبرون حلب “دينامو” الاقتصاد السوري، بصناعييها ،تجارها، اسواقها ومستثمريها، ولدورها المحوري في عجلة الاقتصادي السوري.

ومما لاشك فيه أن الحرب أبطأت خلال سنواتها الخمس، عجلة النمو الاقتصادي في البلاد، بسبب التخريب والنهب الممنهجين، وبتمويل من قوى خارجية، كان وما يزال هدفها تحطيم أحد أكبر ركائز الاقتصاد السوري. فعملوا منذ بداية الازمة جاهدين بكل قواهم لاحتلال حلب ،أم الصناعات السورية، و مهد التجارة في الشرق (فيها أقدم غرفة للتجارة في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي برمته،“غرفة تجارة حلب” منذ عام 1885).

فأين تكمن اهمية حلب الاقتصادية فعلياً؟

في هذا الاطار، وحول الاهمية الكبرى لمدينة حلب في الحياة الاقتصادية السورية يقول الخبير الاقتصادي – عضو جمعية العلوم الاقتصادية ورئيس تحرير صحيفة النور السورية بشار المنيّر، لـ”الاعمار والاقتصاد”: “تتميز حلب بتنوع نشاطها الاقتصادي نظراً لتنوع الموارد المتاحة، إذ يمارس سكانها مختلف الأنشطة الزراعية والصناعية، وأعمال البناء والتشييد فضلاً عن النقل والتجارة والخدمات ، وهي بوابة التصدير إلى أوربا عبر البر، إلاّ أن النشاط الأبرز هو الصناعة، والصناعة التحويلية.”

تضم حلب 38 ألف منشأة صناعية وحرفية موزعة على 15 تجمع صناعي، وتساهم بنحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي، وتصدّر ما نسبته 50% من مجمل الصادرات السورية .

يردف المنيّر قائلاً: ” لقد تعرضت حلب لتداعيات الأزمة السورية والحصار الاقتصادي ثم الغزو الإرهابي، وتسبب ذلك في تدمير المناطق الصناعية وحرق المنشآت اضافة الى سرقة معظم وسائل إنتاج المصانع،وتقدر خسائر حلب بمئات المليارات من الليرات السورية .”

اما الباحث الاقتصادي عمار بطرس، وهومغترب سوري مقيم في برلين فقد قال في السياق ذاته في حديث مع “الاعمار والاقتصاد” :

شكّلت حلب قبل الحرب القوة الكبرى وعاصمة سوريا الاقتصادية، فبلغ حجم الاستثمار في المدينة الصناعية 166 مليار ليرة وقدّرت صادراتها بـ 452 مليون دولار عام 2011 فضلاً عن انها وظّفت 50% من حجم العمالة السورية . ناهيك عن احتضانها لمنشآت سياحية وعشرات المواقع الاثرية تطال 107 فنادق و 21 مصرفاً .

وبما أن حلب هي الشريان الحيوي للاقتصاد السوري ، يشدد بطرس على ان تدميرها كان أمر مخطط له بامتياز.

وفي السياق ذاته يرى الصحافي والباحث الاقتصادي هيثم يحيى محمد في حديث لــ “الاعمار والاقتصاد” أنه:

” بعيداً من الدخول بلغة الأرقام نستطيع القول بكل تأكيد أن حلب كانت قوة صناعية وإقتصادية كبيرة، ومن خلال مقومات عديدة كانت تمتلكها، شكّلت الرافعة الإقتصادية لسوريا على مدى عدة عقود . من ثم سمّيت في ضوء ما تقدم العاصمة الثانية لسوريا أو العاصمة الإقتصادية من خلال منشآتها الكبيرة و انتاجها الصناعي الضخم وتصديرها للخارج، وفرص العمل التي تؤمنها لأبناء حلب بشكل خاص وللسوريين بشكل عام من خلال المناطق الحرفية والصناعية المرتبطة بها. وقد جاءت الحرب الإرهابية القذرة بدعم من أعداء المشروع القومي وأعداء محور المقاومة لتسرق الكثير من المعامل والمنشآت ولتدمّر معظم ما تبقى ولتهجّر نسبة كبيرة من الكوادر والأيدي الماهرة إلى خارج حلب وخارج سوريا.”

قصة صمود حقيقي

بالإضافة إلى مكانتها في الصناعات النسيجية والصناعات التقليدية: الألبسة، الصابون، الحرير الطبيعي، الذهب، المواد الغذائية وغيرها. تتوسط حلب مناطق الإنتاج الزراعي في الجزيرة ومرافئ التصدير البحري والمنافذ الحدودية البرية إلى دول أوروبا الشرقية والغربية.

ولا يختلف اثنان، على اهمية القطاع السياحي الناشط جداً في المدينة والذي يشكِّلُ موردا اقتصاديا هاما،الى أن جاءت الحرب، ففعلت بسنواتها الخمس فعلها السلبي في عصب الاقتصادي السوري، رغم انها لم تستطع قطعه، فحوّلت حلب من قلب الاقتصاد السوري، والدجاجة التي تبيض ذهباً، إلى صحراء تفتقر إلى كل مقومات الحياة، بعد أن أدخلت اليها، الفصائل المسلحة التي عملت على تفكيك اكثرمن 1300 مصنعا بين صغير وكبير ونقلها من حلب إلى غازي عنتاب (يؤكد فارس الشهابي، رئيس اتحاد غرف الصناعة، أن ما قيمته 150 مليون دولار تمرر يوميا إلى تركيا، من البضائع المنهوبة، من قمح وقطن ونفط، ومنتجات صناعية وآثار)، واحرقو مئات آلاف الهكتارات الزراعية (في عام 2011 كان القطاع الزراعي في حلب يشكل ما نسبته 14 بالمئة تقريباً بالنسبة للناتج الزراعي الكلي في سوريا، ويعمل فيه حوالي 15 بالمئة من الايدي العاملة في المحافظة)، وباعوا المحاصيل بأثمان رخيصة بعد ان نهبوها من المزارعين في السهل الحلبي الواسع ، ودمروا جميع المؤسسات الحكومية، مشافٍ، مدارس، حقول النفط وغيرها، فحولوها إلى “مدينة منكوبة” تنهش فيها الفصائل الارهابية كل ما يرمز للحياة.

رغم التنكيل والتهويل، صمدت حلب وما زالت على قيد الحياة ، تتنفس صناعات تحويلية من خلال ما تبقى من مصانع، فماهي اسباب هذا الصمود؟

يُسند بطرس هذا الصمود الى اسباب داخلية وخارجية يلخّصها قائلاً:

” الحرب القذرة التي شنت من قبل قوى الشر وأدواتها العثمانين الجدد والوهابية العفنة ادت الى دمار كبير في الاقتصاد السوري ولكنها لم تستطيع تدمير الانسان السوري. فقدّرت الخسائر المادية بـ 255 مليار دولار بلغت حصة حلب منها 65 مليار دولار..

وبينما نوّه بطرس بصمود المواطن السوري، متحدثاً عن حالة النزيف المستمر في الاقتصاد السوري التي تعتبر حلب الاكثر تضرراً منها، الا انه اشار في المقابل الى عملية تأخّر الانهيار التام للاقتصاد والتي كانت مرهونة بعوامل داخلية وخارجية أهمها : ” سيطرة الدولة على دمشق والمناطق الساحلية والتي لاتزال تحتفظ بقدرات اقتصادية فضلاً عن سيطرتها على المنافذ البحرية، الامر الذي سهّل عملية التبادل التجاري البحري مع العالم . اضافة الى ارتفاع الضرائب و الرسوم ورفع اسعار الخدمات من كهرباء وماء واتصالات ناهيك عن التبادل التجاري مع المناطق المحتلة ( نفط – حبوب) ورفع أسعار المازوت والغاز والحبوب. هذا داخلياً، أما خارجياً،ف فالفضل يعود الى استمرار المساعدات الاقتصادية والعسكرية الايرانية والتي تقدر ب 6 مليار دولار سنوياً .وكذلك المساعدات الروسية الكبيرة ومنها العام الماضي حيث تم منح سوريا 100 ألف طن قمح ومساعدات مالية عسكرية كبيرة .بالاضافة الى مساعدات من بلدان صديقة للدولة السورية مثل الصين، كوريا وفنزويلا وغيرها.فضلاً عن اهمية الحدود المفتوحة مع العراق التي شكّلت عامل قوة اضافي . “

وكما فعل بطرس، نوّه محمد بصمود المواطن السوري مشيراً الى ان ابرز عامل لصمود الاقتصاد السوري هو : ” الإنسان السوري المقاوم وصاحب الإرادة القوية ,والقطاع العام القوي فضلاً عن التنمية الكبيرة التي شهدتها سوريا خلال مسيرة التطوير بقيادة الرئيس بشار الأسد. وكميات القطع الأجنبي الكبيرة التي كانت في البنك المركزي في بداية الحرب.واستمرار الإنتاج الزراعي وغيره ولو بشكل جزئي خلال سنوات الحرب.واتخاذ بعض الإجراءات التقشفية، المتعلقة بالنفقات غير الضرورية جدا..ودعم حلفاء سورية خاصة ايران وروسيا.”

جاء تحرير حلب، بمثابة الشعرة، التي قصمت ظهر بعير الارهاب ومموليه ممن أرادو تدمير البنى التحتية في الدولة السورية، وإحداث شلل في عصب الاقتصاد السوري،فنهبوا مدينة حلب، وتحديداً مدينة الشيخ نجارالصناعية (كان الهدف من إنشائها استقطاب ستة آلاف شركة ، بدأ يعمل منها 1250 قبل الحرب. أهمها الصناعات النسيجية، الغذائية، والكيميائية والصناعات الصيدلانية. ووفرت المدينة فرص عمل لأكثر من أربعون ألف شخص) كما نهبوا وخربوا منطقة العرقوب الصناعية (تعد من أقدم المناطق الصناعية و التي تضم صناعات مختلفة حوالي خمسون بالمئة منها نسيجية ” وقد بلغ عدد هذه المعامل قبل الأزمة / 2430 / منشأة كانت تسهم في‏ تشغيل أكثر من /80/ ألف عامل ‏).

تحرير حلب، دليل على فشل سياسة أردوغان تجاه سوريا،والتي أثرت سلباً على التجار الاتراك الذين كانوا يؤسسون لمستقبل تجاري زاهر مع الجانب السوري يصل ذروته في عام 2015 (وصلت ارقام التبادل التجاري بين سوريا وتركيا، إلى 1.8 مليار دولار، مع توقعات كانت شبه مؤكدة بأن تتجاوز حاجز الملياري ليرة سورية، وذلك بزيادة بلغت 600 بالمئة عما كانت عليه في عام 2000 وكان هناك طموح لرفعه إلى نحو سبعة مليارات خلال السنوات الخمس التالية بحسب ماصرح رئيس الوزراء السوري عندها محمد ناجي العطري)، كما أضرت تلك السياسة بالمستثمرين الصناعيين الاتراك مثل غيرهم، الذين زادت عدد مشاريعهم الاستثمارية في سوريا خلال سنوات ماقبل الحرب، أي، منذ بداية عام 2000 وحتى منتصف عام 2008، بنحو مائة بالمئة (تقول بيانات غرفة تجارة حلب للعام 2010، أنه في المدينة الصناعية بحلب، شكل المستثمرون الأتراك وحدهم نحو 40 بالمئة من المستثمرين العرب والأجانب)، وخسر هؤلاء المستثمرون،حقولاً غنية بالمواد الأولية اللازمة للتصنيع، مثل القطن والحبوب بجميع أنواعها.اضافة الى خسارتها الايد العاملة الماهرة والرخيصة مقارنة بالدول المجاورة والتي يمكن أن تكون عاملاً مهماً من عوامل تخفيض التكلفة الإنتاجية، عند المستثمر التركي.عدا عن أنها خسرت أسواقاً كبيرة ومستهلك مميز .

خطوة الى الامام خطوتين الى الوراء؟

الى ذلك يجتهد الكثيرون من داخل البلاد وخارجها، للتخفيف من العواقب الكارثية، للحرب على سوريا، وماسيترتب عن تدمير حلب ومن ثم عودتها الى حضن الدولة السورية، ويسعون الى التخفيف من حجم الازمة الاقتصادية التي ستخلفها هذه الحرب،متجاهلين الاسباب الاقتصادية لكل ماحدث في سوريا، داعين الى تبني سياسيات نخبوية كما يقول المنيّر شارحاً وجهة نظره لــــ “الاعمار والاقتصاد” قائلاً:

” ونحن نستعد لجولة أخرى من الحوار السوري – السوري، نذكر بضرورة تجنب المتحاورين لخطرين اثنين:

الأول: اختزال الأزمة السورية بمشهدها السياسي، والتغطية على الأسباب الاقتصادية والاجتماعية، ما يؤدي إلى ترك جوهر النهج الاقتصادي في المرحلة المقبلة رهينة لتسويات سياسية، قد تأخذه بعيداً عن تحقيق مطالب جماهير الشعب السوري.

الثاني: تبني سياسات اقتصادية انفتاحية، ريعية، نخبوية بالاستناد إلى آليات اقتصاد السوق الحر، ومنسجمة مع النماذج التي روجت لها المؤسسات الدولية، وخاصة برامج التثبيت الهيكلي والتكييف الاقتصادي، أو ما اصطلح على تسميته «توافق واشنطن» بهدف «تسهيل إعادة الإعمار واختصار الزمن»، ويجري التسويق لها من خلال أجندة إعادة إعمار سوريا التي وضعتها «الإسكوا» بهدف الحصول على المنح والقروض والمساعدات من الدول الرأسمالية والخليجية، والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، مقابل تكريس اقتصاد السوق الحر، والدخول في قوائم أصدقاء المؤسسات الدولية التابعة للإمبريالية العالمية. وكما تسعى جماهير الشعب السوري إلى التغيير السلمي باتجاه نظام سياسي ديموقراطي علماني، تطالب في الوقت ذاته بنهج اقتصادي يحقق لها متطلبات الحياة الكريمة، في ظل تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة تعتمد على الذات، وتقودها الدولة بمشاركة القطاع الخاص المنتج والرساميل الوطنية، وجميع منظمات المجتمع المدني في البلاد.”

هناك أمل؟

وفي مواجهة كل هذه الوقاحة الاستعمارية، تحدى الحلبيون الفقراء الجوع والعطش وانقطاع الكهرباء وتجار الازمة وأوجاع الحرب، وبقيوا صامدين، كما يتحين الكثير من التجار العودة الى العرقوب والشيخ نجار ليواصلوا صناعة الحياة في عصب الاقتصاد السوري… حلب.

الامل بحسب بطرس دوما موجود وعودة حلب هو ” انعاش لنبض الاقتصاد وإحياءه وذلك بعودة اهل حلب المهجرين وعودة الخبرات ورؤوس الاموال الكبيرة المهاجرة وإعادة بناء حلب وتشغيل المعامل وعودة الانتاج هذا يتطلب سنوات طويلة جدا وكله بحاجة لدعم داخلي ودولي كبير جدا من الحلفاء والمغتربين وطبعا حلب وسوريا لا تموت . “

أما من وجهة نظر محمد فقد اعتبر انه : وبفضل المقومات العديدة والعوامل التي ذكرناها وبفضل الرؤية الصائبة للسيد الرئيس وبفضل القطاعين العام والخاص أتوقع أن تنجح سوريا والدول الحليفة لها بسرعة في إعادة إعمار مادمرته الحرب وفي إعادة الإقتصاد إلى ما كان عليه قبلها وأفضل وقد أكد لي العديد من الصناعيين والإقتصاديين وأصحاب رؤوس الأموال ذلك وقالوا أن رؤوس أموال ضخمة ستعود إلى سوريا من أبنائها المغتربين فور توقف الحرب والإنتصار على الإرهاب وحتى قبل إعلان النصر النهائي فالنصر قادم عاجلاً أو آجلا .”

تعتبر عملية تحرير حلب خطوة مهمة نحواعادة النبض الى قلب الحياة الاقتصادية السورية ، كما انها تعتبر ضربة قوية ومؤلمة للسياسة التي ينتهجها السلطان التركي، وحلفائه من نواطير الكاز الى دول الاتحاد الاوربي وصولاً الى الولايات المتحدة الاميركية متزعمة الاستعمار العالمي الجديد، فهل ستكون عملية تحرير حلب بمثابة، بداية قيامة سورية ؟