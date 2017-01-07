مناقصة الميكانيك “فضيحة موصوفة”.. والكلفة الإضافية 22 مليون دولار

شابت مناقصة “تحديث وتشغيل مراكز المعاينة الميكانيكية” العديد من التساؤلات، ومعها الكثير من الشكوك، أفضت جميعها إلى أن هذا الملف غير بعيد عن واقع الفساد، وأن ما حصل هو أقرب إلى فضيحة منه إلى تأمين الشفافية في مقاربة وجع الناس وهمومهم، خصوصا مع ما رافقه من اعتراضات من قبل الشركات المشاركة في المناقصة، ولا سيما ما تبعها من قرارات مجلس شورى الدولة، وديوان المحاسبة، الكثيرة والمتنوعة، لجهة قبول بعضها ورفض البعض الآخر، خصوصا وأن هذه الإعتراضات رافقها استبعاد عدد من الشركات المشاركة في ما يمكن توصيفه بـ “حرب مصغرة”، أفضت أخيرا إلى وقف المناقصة لحين البت بها من قبل مجلس الوزراء المنتخب حديثا. وفي السياق، ثمة من تحدث عن “صفقة” على حساب المواطن ولقمة عيشه، بحيث أن الفوز كان لصالح من وضع رقما أعلى نسبيا، خلافا لما هو معتمد في المناقصات، المفترض أن تكون محكومة بمعايير تتوخى الشفافية (السعر الأقل والمواصفات الفنية الأفضل لصالح المواطن).

فاز بالمناقصة تحالف شركات SGS، Autospect، Securitest، Auto securite france، على الرغم من أنها تقدمت بضعف المبلغ مقارنة مع الشركات الأخرى ومن بينها الشركة المشغلة حاليا، وهي تحالف شركات فال، ديكرا، سوبال، وأوري، والمشار إليها اختصارا بـ “فال”، لأن “إس جي إس” قدمت وفقا للجنة المسؤولة “العرض الفني الأفضل والأكثر دقة واحتراماً لدفتر الشروط”، ويترتب على هذا الأمر زيادة في الإشتراكات والتكليفات على المواطن، الذي حتى الآن لا يلمس أسباب وأهداف ونتائج هذه المناقصة، فضلا عن المعاينة الجائرة وتأثيرها على واقعه اليومي من استنزاف مبالغ إضافية دون فائدة تم توثيقها. عمّت اعتصامات السائقين في قطاع النقل العام المتتابعة الأراضي اللبنانية، فضلا عن تحركات الحراك المدني، لأسباب عدة منها ارتفاع كلفة رسوم الميكانيك، فضلا عن المطالبة بعودة هذا القطاع إلى كنف الدولة، ليصار مؤخرا إلى وقف العمل بالمناقصة، مع اللغط المرافق لها، وإحالتها إلى مجلس الوزراء لتطرح على جدول الأعمال بعد نيل حكومة الرئيس سعد الحريري الجديدة الثقة، بهدف إعادة النظر فيها، حتى الوصول إلى المطالبة الجادة بإلغائها، فضلا عن البنود الخمسة المختلف عليها والتي طالب السائقون العموميون بإلغائها في اعتصاماتهم المتكررة والتي توقفت مؤخرا.

طليس: لا لزيادة رسوم الميكانيك

في هذا المجال، وردا على سؤال حول سبب توقف الإعتصامات، قال رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس لـ “الإعمار الإقتصاد”: “أوقفنا اعتصامنا بناء على اتفاق بيننا وبين الدولة، تضمن خمسة بنود، البند الأول إيقاف العمل بالمناقصة وإعادة طرح موضوع المعاينة من أساسها في مجلس الوزراء بعد نيله الثقة، مع استمرار الشركة الحالية بالعمل دون إضافة اي رسوم، وبعدها تقرر الدولة وهي مالكة هذه المراكز ما ستقوم به، مع إمكانية إلغائها (المناقصة)، وبحث مسألة مناقصة جديدة، أو استلام الدولة للميكانيك. أما البند الثاني، والمتعلق بالدفاتر واللوحات ومكننتها، فيعلق العمل فيها، ويعاد طرح العمل بها إلى حين إقرارها من مجلس الوزراء. البند الثالث، وقف وإلغاء القرارات الصادرة المخالفة للقانون بما يتعلق بالشاحنات والسيارات والفانات والأوتوبيسات والصهاريج، خصوصا في ما يتعلق بإلغاء ملكية الآليات العمومية ونقلها في مصلحة تسجيل السيارات، ووقف الاعتداء على قطاع الشاحنات العمومية للنقل الداخلي والنقل الخارجي والشاحنات المبردة. البند الرابع، وضع خطة النقل على طاولة مجلس الوزراء وإقرارها ووقف الاستنسابية في تطبيق قانون السير، وأخيرا بند إجرائي وهو وضع حد للتعديات على السيارات العمومية من عمل السيارات الخصوصية وذات اللوحات المزورة”.

وأضاف طليس: “أما بالنسبة للمناقصة وما يتعلق بها، فلا علاقة لنا بالموضوع، ولم ندخل بموضوع الشركات، وليس عملنا في هذا المجال، ولكن الأهم في كل هذا أننا حصلنا على مطالب السائقين بأن الرسوم بقيت كما هي”.

شركة جودة APPLUS: الشوائب فنية وقانونية !

تم وقف المناقصة في 24 كانون الأول (ديسمبر) بقرار من مجلس شورى الدولة، لتلزيم تشغيل منشآت المعاينة الميكانيكية، وجاء هذا القرار بناءً على المراجعة المقدمة أمام قضاء الأساس من مجموعة شركات “جودة” APPLUS.

محامي شركات “جودة” APPLUS عصام اسماعيل، قال في اتصال مع “الإعمار والإقتصاد”: “خرجت شركة جودة APPLUS في المرحلة الفنية من المناقصة، وفقا للجنة، وذلك لعدم مطابقتها لبعض المواصفات الفنية، ومن هذه النقاط أن الشركة قدمت أمورا إضافية ومنها وجود دورة مياه إضافية، تأمين أربعة خطوط بدلا من خطين، وكان هناك اعتراض إضافي لجهة عدم لحظ الشركة للزحمة خارج المراكز. كلّها أمور اعتبرتها الشركة بدون مبرر، فالحمام (دورة المياه) الإضافي يمكن الإستغناء عنه، أمّا الخطوط الأربعة فيمكن استبدالها بخطين، ولينتظر الناس! توفير الخطوط الأربعة الهدف منه التخفيف عن المواطنين، ودون تكلفة إضافية، أما بالنسبة للزحمة المرورية خارج المركز فالشركة غير معنية، والمطلوب إعداد دراسة مع وزارة الداخلية لتنظيم السير وتفادي هذا الأمر”.

وأكد اسماعيل أنه “بالمقابل فلا تكاليف إضافية مع هذه الزيادات التي يمكن الإستغناء عنها، كما وجدنا أن ثمة إجحافا بحق الشركة بهذا القرار، وبالتالي اتخذنا الإجراءات التي وصلت إلى القرار القضائي بوقف تنفيذ المناقصة الذي صدر بناء على اعتراضنا”. وأضاف:

“هناك أسباب جوهرية عديدة للإعتراض، عدا عن موضوع الناحية الفنية، فإن الجهة الموكلة بالبت بالمناقصة لا تدخل هذه الأمور ضمن صلاحياتها، بل من صلاحيات مجلس الوزراء الذي سيعيد البحث في الملف، وهذا الأمر إيجابي، فالشركة ليس همها أن ترسو عليها المناقصة، بل أن تكون الأصول القانونية محترمة. مثلا إعادة فض العروض من الناحية الفنية والمالية، أو حتى إعادة إجراء المناقصة من أولها، أو إلغاء المناقصة ككل. ولعل أهم هذه الأسباب، هو أن شركة Vivauto (ضومط)، وهي شركة متعاقدة مع الدولة اللبنانية منذ نحو 14 عاماً لتقديم الاستشارات لمحطات الفحص الفني للمركبات الآلية، شاركت في المناقصة، وكانت من الشركتين الأخيرتين اللتين وصلتا إلى المرحلة النهائية، لذا قبول اشتراكها في المناقصة يخالف عدة مواد من دفتر الشروط”.

وقال اسماعيل: “كما أن تكاليف شركة جودة APPLUS أقل من النصف! وقد حصلت شركتنا من القضاء على وقف التنفيذ، بناء على ما تقدم وأمور قانونية وفنية جوهرية أخرى”.

“الفضيحة الموصوفة”

وصلت لمرحلة المناقصة خمس شركات، وهي الشركة المشغلة حاليا، تحالف: فال، Cta، ديكرا و Eri، تحالف جودة، Applus، تجمع شركات ضومط Vivauto، تحالف SGS وautospect وتجمع شركات الدنش وopus. اعترض في البداية عدد منها على مماطلة إدارة المناقصات في دراسة العروض المقدمة، فضلا عن طلب الإدارة العديد من المستندات المصدقة، عدا عن شهادة الجودة “أيزو” وغيرها، وقد استبعد تجمع الدنش وopus من البداية لملاحظات كثيرة على ملف الشروط الفنية المقدمة.

ومن الشروط المطلوبة بعد استلام الشركة التي ترسو عليها المناقصة أن تعمل على صيانة مراكز المعاينة الميكانيكية الأربعة وأن تباشر ببناء المراكز الثمانية التي ينص عليها دفتر الشروط، فضلا عن تجهيز مراكز خمسة في المنافذ البرية والبحرية لمعاينة السيارات المستوردة، على أن تبنى هذه المراكز خلال 250 يوماً من استلام الأرض من البلدية المعنية، فضلا عن البدء بإعادة تأهيل المراكز الحالية بشكل مطابق لكافة المراكز الأخرى.

وفي دعوى “تحالف جودة” تمثلت المخالفات في أمور عدة، منها أن ملف المناقصة أرسل الى هيئة إدارة السير للتوقيع بدلا من مجلس الوزراء، وهذه الإدارة لا تملك صلاحية لا توقيع العقد ولا إبرام الصفقة، بل أن مهامها إدارية وتخطيطية تتعلق بما يلي: إدارة إشارات السير ومراقبتها، دراسة هندسة السير، تخطيط السير، التشغيل، تنظيم الوقوف على جانب الطرق والإعلام والتوجيه.

كما أعطيت الهيئة صلاحيات مالية محددة في مجال دراسة هندسة السير، بالتنسيق مع البلديات، فضلا عن إدارة الوقوف على الطريق، بما يشمل إعداد دفاتر شروط وتلزيم وتوريد وتركيب وصيانة وتشغيل عدادات الوقوف، كما وأن ملف المناقصة كان يتوجب إحالته خلال ثلاثة أشهر إلى مجلس الوزراء وهذا ما لم يحصل، فضلا عن أن الطلب بالتريث قبل التصديق على المناقصة كان الهدف منه رفع المسؤوليات على كافة الأفرقاء، من المؤسسة المعنية أو المال العام، لجهة البنود الجزائية. كما أشار نص الإعتراض إلى أن كافة المنشآت والمعدات أصبحت مملوكة للدولة، فلا مبرر لتقاضي الشركة المشغلة أموالا إضافية. وهناك رأي آخر بأن صدور مثل هذه القرارات عن مجلس الوزراء يعتبر في الأصل مخالفة دستورية، فأي تلزيمات لحق احتكار جهة بتقديم خدمة ما والاستفادة منها، بحاجة حكماً إلى قانون يصدره مجلس النواب، وفقا للمادة 89 من الدستور،.كذلك، فإنّ عدم إخضاع المناقصة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة هو مخالفة للأصول الجوهرية، كما أن الشركة المستدعية (جودة) استوفت الشروط الفنية المفروضة في دفتر الشروط، خلافاً لما أدلت به لجنة الخبراء، وكان الهدف استبعادها من الناحية الفنية، أي قبل فض عرضها المالي!

وساهم الضغط الشعبي، من اعتصام السائقين فضلا عن الحراك الشعبي المتمثل بـ”بدنا نحاسب” أمام التفتيش المركزي، بوقف التنفيذ، وقد بنت الأخيرة إخبارها الذي تقدمت به إلى النيابة العامة ضد رئيس هيئة التفتيش المركزي، على خلفية ملف تلزيم الميكانيك، متهمة إياه بالاخلال بالواجبات الوظيفية، ووصفت ملف التلزيم بـ “الفضيحة الموصوفة” لجهة الملاحظات العديدة بدءاً من دفتر الشروط الى طريقة فض العروض الى السعر الذي رست عليه المناقصة. فقد وصلت شركتان إلى المرحلة النهائية، وهما الشركة الفائزة لأن سعرها هو الأقل، أي أس جي أس، وشركة Vivauto (ضومط) (44.2 مليون دولار مقابل 44.6 مليون دولار سنويا)، فكانت النتيجة الحتمية فوز السعر الأدنى، وكان اعتراض الشركة المشغلة حاليا “فال” أنها تقدمت بعرض بقيمة 22 مليون دولار.

فيما أشارت شركة جودة APPLUS إلى تقديم عرض يقل عن 22 مليون دولار، أي أن التكلفة الإضافية على المكلف لا تقل عن 22 مليون دولارا سنويا، يدفعها المواطن لقاء خدمة مماثلة بمبلغ 11 دولارا إضافية، أي أن قيمة المعاينة للسيارة السياحية ستكون 33 دولاراً بدلا من 22 دولار!