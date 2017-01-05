أبي خليل عن مرسومي النفط والغاز: لبنان جدي باستكمال دورة التراخيص الأولى

أكد وزير الطاقة سيزار أبي خليل في مؤتمر صحافي عن مرسومي النفط والغاز أن “لبنان جدي باستكمال دورة التراخيص الأولى ما سيساهم باهتمام الشركات في هذا القطاع”.

وأكد أنه “سيتم فتح البلوكات وفقا للدراسة التي تقوم بها هيئة ادارة قطاع البترول ووفق مستلزمات الدولة اللبنانية”.

وأشار إلى أن “عدد البلوكات التي سوف يتم عرضها على المزايدة هو 5″، وقال: “لن نعمل بشكل متسرع انما سريع لنستطيع التقدم أكثر في دورات التراخيص”.

وأكد أن “الدولة اللبنانية أعلنت حدودها البحرية بموجب مرسوم ونحن متمسكون بكل سنتمر مربع من مياهنا البحرية ومتعاونون مع الجهات لما فيه استعادة حقنا وسيتم تحديد انتاج النفط ضمن خارطة الطريق التي سنعلن عنها”.