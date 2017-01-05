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رئيس «إيني» يؤكد بدء الإنتاج في حقل ظُهر نهاية 2017

يناير 5, 2017

قالت شركة «إيني» الإيطالية اليوم (الأربعاء) إن رئيسها التنفيذي كلاوديو ديسكالزي التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم وأكد أن الإنتاج في حقل ظٌهر للغاز سيبدأ بحلول نهاية 2017.

وذكرت «إيني» أن الجانبين راجعا نشاطها في مصر حيث استثمرت شركة النفط والغاز العملاقة 2.7 بليون دولار في 2016.

وأضافت أن حقل نورس سينتج حوالى 172 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا بحلول نهاية كانون الثاني (يناير) الجاري بعد 15 شهراً من بدء التشغيل.

ويقع حقلا ظٌهر ونورس في شرق البحر المتوسط قبالة سواحل مصر.

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قالت شركة «إيني» الإيطالية اليوم (الأربعاء) إن رئيسها التنفيذي كلاوديو ديسكالزي التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم وأكد أن الإنتاج في حقل ظٌهر للغاز سيبدأ بحلول نهاية 2017.

وذكرت «إيني» أن الجانبين راجعا نشاطها في مصر حيث استثمرت شركة النفط والغاز العملاقة 2.7 بليون دولار في 2016.

وأضافت أن حقل نورس سينتج حوالى 172 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا بحلول نهاية كانون الثاني (يناير) الجاري بعد 15 شهراً من بدء التشغيل.

ويقع حقلا ظٌهر ونورس في شرق البحر المتوسط قبالة سواحل مصر.

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