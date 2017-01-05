360 بليون دولار للطاقة المتجددة في الصين

خصصت الصين 360 بليون دولار (2.5 ترليون يوان) لاستثمارها في توليد الطاقة المتجددة حتى العام 2020، وفق ما أعلنت «الوكالة الوطنية للطاقة» اليوم (الخميس).

وأوضحت الوكالة في وثيقة تحدد فيها خطتها لتطوير قطاع الطاقة في البلاد خلال فترة خمسة أعوام (2016 – 2020) أن «هذا الاستثمار سيوفر أكثر من 13 مليون فرصة عمل في القطاع»، مكررة هدفها وهو أن يعادل استهلاكها من الطاقة المتجددة بحلول 2020 استهلاك 580 مليون طن من الفحم وهو ما يمثل 15 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة.

وقالت الوكالة إن «وسائل توليد الطاقة المتجددة الموجودة بالفعل بما في ذلك الرياح والمياه والطاقة الشمسية والنووية ستسهم بنحو نصف طاقة توليد الكهرباء بحلول عام 2020».

وكانت الصين التي تعد أكبر منتج ومستهلك للفحم في العام، قررت خفض قدرة الفحم التي عفا عليها الزمن بمقدار 800 مليون طن سنوياً بحلول عام 2020، مع زيادة استخدام الفحم الأنظف بـ 500 مليون طن، وفقاً لخطة التنمية 2016-2020 لصناعة الفحم الصادرة عن الهيئة العليا للتخطيط الاقتصادي في البلاد، وفق اسبوعية «اقتصاد الصين».

وسيقدر إنتاج الفحم الكلي عند حوالى 3.9 بليون في 2020 مقارنة مع 3.75 بليون طن في 2015، في حين أن استهلاك الصين للفحم سيرتفع إلى 4.1 بليون طن من 3.96 بليون طن في 2015