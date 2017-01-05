مكاسب إضافية لأسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط أمس بدعم من توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأميركية وعلامات على أن منتجي النفط مستعدون للالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع. وزاد خام القياس العالمي مزيج «برنت» في العقود الآجلة 49 سنتاً إلى 55.96 دولار للبرميل. وبلغ عقد برنت مستوى جديدا هو الأعلى في 18 شهرا في الجلسة السابقة لكن قوة الدولار بددت معظم هذه المكاسب بعد ذلك.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة عند52.82 دولار للبرميل بزيادة 49 سنتا عن سعر التسوية السابقة. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تظهر البيانات الأسبوعية لمخزونات النفط الأميركية انخفاضا قدره 1.7 مليون برميل اليوم الخميس.

وعززت الكويت العضو في «أوبك» التوقعات بأن يلتزم المنتجون بالاتفاق على تقليص تخمة المعروض من خلال خفض الإنتاج بعدما أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أمس أنها ستخفض الإنتاج في الربع الأول. وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفقت في تشرين الثاني (نوفمبر) على أول خفض للإنتاج منذ عام 2008 في مسعى لتحقيق الاستقرار لأسعار النفط. وفي إطار الاتفاق يتعين على الكويت خفض الإنتاج بواقع 131 ألف برميل يوميا. وفي علامة على تحسن السوق أيضا يتوقع بعض التجار أن ترفع السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم سعر البيع الرسمي لشحنات الخام إلى آسيا في شباط (فبراير).