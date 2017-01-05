نتائج مؤشر مديري المشتريات للبنان: أعلى قراءة له في 10 أشهر انما يظل في منطقة الانكماش

أعلن بنك لبنان والمهجر ان المؤشر الاقتصادي BLOM PMI الصادر شهريا عن BLOMINVEST Bank، سجل خلال شهر كانون الاول الماضي أعلى قراءة له منذ شهر شباط عند 47.0 نقطة. الا ان المؤشر بقي دون المستوى الحيادي 50 نقطة الذي يفصل الانكماش عن النمو، مشيرا الى ان تحسن المؤشر الاقتصادي للشهر الثاني على التوالي جاء ليؤكد تراجع حدة الانكماش في مستويات الانتاج والطلبيات الجديدة في القطاع الخاص اللبناني.

وقالت الخبيرة الاقتصادية لدى BLOMINVEST BANK ميرنا شامي، في تعليقها على نتائج مؤشر PMI لشهر كانون الأول 2016: “بعد الأجواء المتفائلة التي بثها انتخاب رئيس للجمهورية خلال شهر تشرين الثاني، ساهم تشكيل الحكومة قبيل نهاية العام بتخفيف حدة تراجع اقتصاد القطاع الخاص خلال شهر تشرين الثاني. بالإضافة الى ذلك، فان ارتفاع عدد الوافدين الى لبنان، خصوصا المغتربين، يوحي بتحسن الثقة في أوضاع لبنان الأمنية والسياسية. وقد يسهم ذلك بزيادة تدفق الأموال الى لبنان في الأشهر المقبلة، الأمر الذي من شأنه دعم الأوضاع التجارية في البلاد من جديد”.