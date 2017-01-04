“الورشة” انطلقت.. أي تمويل.. أي قطاعات ؟!

هل يكون الصراع على إعمار سوريا بحجم الصراع على سوريا نفسها ؟

موضوع إعمار سوريا شأن يطرح تارة ويغيب أطواراً، ويرتبط بحقيقة وجود تسوية للأزمة السورية من عدمها.

هذه الحرب التي شنّت على سوريا، ومنها، والتي تحوّلت الى حرب عالمية بكلّ ما للكلمة من معنى، هل تكون نهايتها مشروطة بالاتفاق على تقاسم جبنة إعادة الإعمار ؟

فهل أحد الأثمان المطلوبة لوقف الحرب هو إقرار الأطراف “المنتصرة” آنياً أنهم لا يملكون وحدهم الحق بإعادة إعمار ما دُمِّر، بل كذلك الدول التي ساهمت في الهدم الممنهج للبلاد في محاولة لقلب نظام الحكم ؟

في هذا السياق، ثمّة الكثير من الأسرار في الجانبين الإعماري والإقتصادي لسوريا سيأتي وقت الكشف عنها لاحقاً، منها ما قيل عن أنابيب الغاز، التي سنعود اليها بالتفاصيل في الأيام المقبلة، ومنها ما يتعلّق بالجغرافيا، والموقف السياسي للدولة السورية، والتي شكّلت مجتمعة عوامل مهمّة في الحرب على سوريا.

ولكن، ربطاً بما كتبه البعض جزئياً عن حرب النفط وأنابيب الغاز، خرج الرئيس السوري بشار الأسد ليعلن قبل أيام قليلة أنّ رد سوريا على قطر بـ”لا” لإنشاء خط الأنابيب “كان أحد العوامل المهمة، التي أدّت الى الحرب”. وأضاف: “كان هناك خطان سيعبران سوريا، أحدهما من الجنوب إلى الشمال يتعلق بقطر، والثاني من الشرق إلى الغرب إلى البحر المتوسط يعبر العراق من إيران”. وتابع: “أعتقد أن هناك العديد من الدول التي كانت تعارض سياسة سوريا لم ترغب بأن تصبح سوريا مركزا للطاقة، سواء كانت كهربائية أو نفطية، أو حتى أن تصبح نقطة تقاطع للسكك الحديدية، وما إلى ذلك.. هذا أحد العوامل”.

منذ حوالي سنوات ثلاث – نهاية العام 2013، ومطلع العام 2014 – بدأ، على حين غرّة، في بعض الدوائر في الدول التي تخوض الحرب على سوريا، كالولايات المتحدة واوروبا الغربية، أو عبر بعض المنظّمات الدولية التي تدور في فلكها، والتي للغرب تأثيره الكبير فيها، بدأ الكلام عن إعمار سوريا، مرتبطاً بأرقام تنثر يمنة ويسرة عن كلفة هذا الإعمار. وصل الأمر بهذه الدوائر والمنظّمات للبدء بتحديد منسّقين لهذه العملية، بالتزامن مع تشكيل مجموعات تهدف للبحث في كيفية إعادة إعمار سوريا، ووفق أي منظومة.

في الوقت عينه، كانت الدولة السورية لا قدرة لديها على التقاط الأنفاس والتفكير في القضايا الكبرى، بل كان التفكير منصبّاً على كيفية تأمين إمكانية استمرار الدولة في تقديم الخدمات في ظلّ التراجع الحاد في سعر صرف الليرة السورية، وفي ظلّ انفلات مناطق شاسعة من قبضة الدولة، فكان الهدف ايجاد طريقة للاستمرار بدفع رواتب الموظّفين في هذه المناطق، إضافة الى الخدمات العامة والحاجات الحياتية، من مأكل وملبس وما شابه، للمواطنين. كلّ ذلك في الوقت الذي كانت الدولة تفقد فيه حقول النفط والغاز، ومحطات توليد الكهرباء، ومحطات المياه، والسدود، بالإضافة لحقول القمح والقطن التي كانت تسهم بنسبة كبيرة من الإنتاج المحلي السوري.

في ربيع العام 2014، تقدّمت إحدى المنظمات الدولية العاملة في مجال الإعمار بمشروع، في ظلّ المقاطعة الغربية المفروضة على سوريا، وفي ظلّ الدعوات الى انتظار سقوط الرئيس الأسد خلال أيام (في حينه)، إضافة الى عدم الاعتراف بشرعية الحكومة السورية، والعقوبات التي طالت الأساسات الاقتصادية للدولة السورية، من وزارة الاقتصاد ووزارة المال الى المصرف المركزي. دعت هذه المنظّمة الدولية الى وضع برنامج يعمل على خلق إدارة أممية موازية للإدارة السورية، ويقوم على نقل ما بين 16 و26 موظّفين في مواقع إدارية، مسؤولين عن كلّ العملية الاقتصادية في سوريا، و العملية الإعمارية، ليصبحوا تابعين هرميا مباشرة للبرنامج الأممي، بالإضافة للحكومة السورية، ويتقاضون رواتب أعلى بكثير من رواتب موظّفي الإدارة السورية.

لعلّه من المفيد هنا استذكار ما حدث في لبنان عام 1993، حين قدّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في عهد الرئيس الراحل رفيق الحريري خطّته للمساندة الإدارية، التي تحوّلت لاحقاً الى إدارة موازية للإدارة اللبنانية (من وزارات ومجالس تنفيذية)، بحيث لا تزال هذه الإدرة الموازية تملك حتّى اليوم صلاحيات تسمح لها بالقيام بمشاريع بعيداً عن أي رقابة أو محاسبة، وتحت شعار إعداد الإداريين اللبنانيين. وبعد مرور 24 عاما على هذه “المساندة”، لمّا يزل عمق الإدارة الحقيقية لم ينتقل الى الدولة اللبنانية، بل ما برح تحت سلطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الذي يتعاطى مباشرة مع رئاسة الحكومة، دون الحاجة للمرور بالجهات التنفيذية المختصة.

عودة الى المسألة السورية، قُدِّمَت الى جانب المشروع الأممي “حوافز” لسوريا، تتمثّل في حال قبول الدولة لهذا الاقتراح، بمساعدتها على إعادة الإعمار، والبدء برفع بعض العقوبات عنها، والتعاطي معها بشكل مختلف عمّا ساد خلال سنوات الحرب المنصرمة.

في هذا المجال، ثمّة أشخاص في الإدارة السورية، على المستوى الحكومي تحديداً، تجاوبوا مع هذا الطرح، معتبرين أنّه يشكّل معونة إدارية مفيدة، تضمّ رواتب تحفّز البعض على الإنتاج بشكل أكبر، وتسمح بالإنفتاح على الأمم المتحدة، وباتوا بالتالي يطالبون باعتماد هذا الطرح.

وكما يخصِّص الإدارة العامة، يقوم هذا الطرح بطبيعة الحال على تخصيص مشاريع إعادة الإعمار، وكفّ يد الدولة، في عزّ الحرب، عن بعض القطاعات وتقديم بعض الخدمات الاجتماعية، بحجّة أنّ الخصخصة هي الطريق الأسرع لتحرير الدولة من هذا الثقل !

في هذا الإطار، تشير مصادر عليمة لـ”الإعمار والاقتصاد” أنّ هذا المشروع “توقّف بفعل تدخّل الرئاسة السورية التي أعادت الأمور الى نصابها”. ترافق ذلك مع عقد مؤتمرات لإعادة إعمار سوريا، غُيّبَت عنها الدولة السورية، بحضور وفود من المعارضة والمانحين المفترضين من سعوديين وقطريين، إلخ.

وُضِعَ في تلك المؤتمرات برامج لسوريا، قامت بشكل أساسي على التخصيص والانتهاء من كلّ ما له علاقة بالإدارة العامة، علماً أنّ سوريا، بعد مصر في المنطقة، هي بلاد يلعب فيها القطاع العام دوراً رائداً، لتشكّل دولة رعاية حقيقية، سواء على مستوى الطبابة أم التعليم أم الدعم الزراعي أم كلّ ما له علاقة بالخدمات الاجتماعية. ذلك على الرغم من انّه يجري اليوم التخلّي عن بعض القطاعات بداعي الضرورة، في ظلّ الحرب القائمة، أو بفعل نهج معيّن كان سائداً، علماً أنّ “الإعمار والاقتصاد” ستتطرّق في المقبل من الأيام الى ما شهدته سوريا خلال الأعوام السبع قبل بداية الأزمة سنة 2011، من نهج اقتصادي داعٍ لـ”الانفتاح”، وسياسات اقتصادية ساهمت بوصول الوضع الى ما هو عليه اليوم.

هذه المؤتمرات الآنف ذكرها نشرت أرقاماً كثيرة حول إعمار سوريا، وجرى الحديث فيها عن دراسات موجودة، وبدأت بتصنيف الدول التي ستشارك بالإعمار، لتنطلق هذه البلدان على الإثر الى تقسيم القطاعات في ما بينها ! كلّ ذلك ترافق مع انتصارات للمعارضة السورية، وتراجع لسلطة الدولة، الى حين تدخّل روسيا الاتحادية في أيلول من العام 2015، والذي ساهم بإعادة التوازن الى الساحة السورية.

هذا الدخول الروسي في ميادين الحرب، أدّى الى الانطلاق بالتفكير الفعلي في كيفية العمل في المناطق الواسعة التي حرّرتها الدولة والتي باتت تحتاج الى إعمار، سواء في حمص، أو ريف اللاذقية، أو ريف دمشق، أو حتى المناطق المستعادة من حلب وريفها، والتي تشكّل عصب الاقتصاد والصناعة السوريين. وقتذاك، بدأت دراسة بعض القوانين والمشاريع المتعلّقة سواء بإدارة الأزمة خلال الحرب، أو في المرحلة المقبلة. انطلقت حينها الأحاديث الحقيقية حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبحث في موضوع منظومة “البناء والتشغيل والتحويل” (BOT: Build-Operate-Transfer)، والتطرّق الجدّي الى قضية الضرائب. وشهد الوضع الاقتصادي تحفيزات على سبيل إلغاء كافة الرسوم للتصدير، وتحديد إعطاء العملة الصعبة للمصدّرين والمستوردين ووفق أية معايير.

بدأت الدولة السورية، وللمرّة الأولى منذ اندلاع الأزمة، تبحث في القطاعات الاقتصادية المطلوب تأمينها على مستوى البنى التحتية، كالكهرباء والمياه والهاتف، إلخ.

كذلك، انتقل الحديث للمرة الأولى الى الإصلاح الهيكلي في سوريا، وصولاً الى تحديد مجموعة من المشاريع، من الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، التي يستطيع السوريون المشاركة فيها، والمفتوحة أمام أصدقاء سورية. ومعلوم اليوم أنّ ثمّة ورشة كبرى تتمّ في سورية على كلّ هذه الجبهات، ويشارك فيها سوريون بالإضافة الى حلفائهم الذين يقاتلون الى جانبهم. كذلك ثمّة قضايا ذات بعد كبير، تتعلّق بالبنى التحتية، جرى التقدّم كثيراً في حلّها، سواء عبر استخدام طريقة الـ “BOT” أو غيرها. وقد تبيّن حتى اليوم أن لا مشكلة في تمويل هذه المشاريع، وبالتأكيد ليس ثمّة من ينتظر السعودية أو قطر أو الدول الغربية، التي تفاوض اليوم وتبتزّ في موضوع إعادة الإعمار، للمساعدة في هذا المجال، مع العلم أنّ المال الحقيقي اليوم ليس موجوداً لدى تلك الدول، بل لدى الدول المنضوية في المحور الآخر وضمن مجموعة “البريكس”، والتي هي بطبيعة الحال من الدول الصديقة والداعمة للدولة السورية.

بيّن الشعب السوري اليوم، ومن خلال مسائل عديدة، أنّ البلد يتمتّع بطاقات كبيرة، وبديناميكية هائلة تسمح له بالعمل على سدّ الحاجات الكثيرة، في ظلّ وجود التنظيم. ولعلّ المثال الأبرز على ما نقول، أنّ الدولة السورية، التي كانت تعيش اكتفاءاً ذاتيا في قطاع الدواء بل وتصدّر نسبة كبيرة من انتاجها، كان بمقدورها سدّ حوالي 22% من حاجتها خلال شهر أيلول من عام 2015، فيما وصلت هذه النسبة الى 80% خلال شهر تشرين الثاني 2016. أي أنّه خلال عام واحد من استرداد منطقة عدرا العمالية وحلبـ وبعض المصانع التي عادت للعمل في ريف دمشق وريف حمص، استطاعت سورية ردم 60% من الفجوة في قطاع الدواء.

أمّا في قطاع الدواجن الذي كان يعاني من فقدان ملايين السلع المنتَجة من بيض وفرّوج، فقد استطاعت سورية خلال عام واحد تقليص الفجوة في هذا القطاع بشكل كبير. واليوم، لا تزال سوريا تعيش اكتفاءاً في المواضيع المتعلّقة بالغذاء، وترسم الخطط للعودة الى الاكتفاء الذاتي الكامل. هذا المؤشر لا يعني أن سوريا لم تعد بحاجة الى الدعم والمساعدات، بل هو دليل أنّه حين يتوفّر الإطار المناسب، ولو بالحدّ الأدنى، توجد إمكانية وتمويل للتحسّن والتطوير.

اليوم، توضع مشاريع متنوعة ومتعدّدة، وثمّة اجتماعات عديدة تعقد لبحث إعادة الإعمار. فعلى الصعيد العربي، مجموعة الدول نفسها التي ساهمت بتدمير سوريا ترسل رسائل “تحفيزية” أو “إغرائية”، وفي بعض الأحيان ترسل التهديدات تحت شعار أن “لا أحد غيرنا يُعمٍّر”. كذلك في لبنان، ثمّة مجموعة كبيرة من أكثر الناس المعادين لخطّ الدولة السورية، الذين أنشأوا فرقاً وأقاموا اتصالات عديدة للدخول على خطّ إعادة الإعمار، فيما أصدقاء سوريا لا يشاركون في هذا الشأن إلّا قلّة !

أمّا في سوريا نفسها، فيبدو أنّ هذا الشأن بات يحتلّ أولوية اليوم في عديد الدوائر، حيث باتت بعض المشاريع محضرة، والبعض الآخر يجري تحضيره. ولعلّ الدليل الأكبر على ما سبق ذكره، هو التوجّه الكبير لوفود صينية الى دمشق، حاملة خططها ومحدّدةً القطاعات التي تهدف الى دخولها، بالإضافة طبعاً الى الوفود الاقتصادية الروسية والايرانية، وحتى من بعض الدول العربية التي ترى أنّ بوسعها المشاركة في الإعمار.

ثمّة في سوريا اليوم توجّهات حقيقية يجري العمل عليها، وسلّم أولويات لا يزال في طور التحضير، ولكن بالإمكان القول أنّ ورشة إعادة الإعمار انطلقت، بمداخلها المتعدّدة، وآفاقها الكبيرة.