مراجعة في مسار علاقة تياري “الإبراء” و”الإفتراء”.. وما ينتظرهما

العام 2017 لن يكون كسابقاته من سنوات منذ العام 2004 حتى الآن. صار للبنان رئيس للجمهورية. صارت للبنان حكومة نالت الثقة النيابية في فترة قياسية. أبواب مجلس النواب ستشرع أمام اللجان والهيئة العامة. ستكون للبنان موازنة للمرة الأولى منذ 12 عاما. الانتخابات النيابية ستجري في موعدها في نهاية ربيع 2017، سواء تم التوصل إلى قانون إنتخابي جديد أم وفق “قانون الستين”.

هذه العناوين وحدها كفيلة بإضفاء حيوية محلية غير مسبوقة، فكيف إذا تقاطعت مع معطيات إقليمية، خصوصا في ضوء مجريات الميدانين السوري والعراقي المتدحرجة بعد إنتهاء معركة حلب وإستمرار معركة الموصل؟

ولا بد أن تتقاطع أيضا مع تاريخ العشرين من كانون الثاني 2017، موعد بدء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي سيشكل بشخصه وفريقه وسياساته علامة فارقة في تاريخ السياسة الأميركية في العقود الأخيرة، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

وإعتبارا من أول جلسة عمل حكومية في مطلع 2017، يمكن القول أن الإيقاع الداخلي سيكون محكوما حتى إشعار آخر، بطريقة تعامل المكون العوني في الحكومة، خصوصا أن لا فريق يملك وحده الأغلبية المطلقة في مجلس الوزراء. هذه المرة يستطيع سعد الحريري أن يستخدم “الثلث المعطل” الذي لطالما حاربه، لكنه لن يحصر أغلبية ولا ثلثي الأصوات بلا العونيين.

يسري الأمر نفسه على “فريق 8 آذار” الذي لا يملك “الثلث المعطل”، ولو أنه يصر على أنه يملكه واقعيا إذا إحتسبت عليه أصوات بعض وزراء رئيس الجمهورية، مثل سليم جريصاتي ويعقوب الصراف(زائد ستة وزراء شيعة ووزير “المردة” وطلال أرسلان).

آفاق العلاقات العونية ـ الحريرية؟

وإذا كان أفق العلاقة بين ميشال عون ونبيه بري سيبقى محكوما بالكثير من الطلعات والنزلات، كيف يمكن مقاربة العلاقات العونية ـ الحريرية؟

منذ العام 2005 حتى الأمس القريب، تحكم المنطق الثأري بعلاقة سعد الحريري بمكونات لبنانية وازنة، كما بقوى إقليمية. قرر الرجل الانقياد إلى الدم لا إلى السياسة. الدم الذي أورثته إياه شهادة والده رفيق الحريري. لذلك، لم يتردد قبل أقل من سنة، من البوح للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بالجملة الشهيرة التي كان قد أسرّ بها لأقرب معاونيه في ربيع العام 2005:”أعتزل العمل السياسي وأترك بلدي ولا أضع يدي بيد ميشال عون”.

كان هولاند قد وجد نفسه قبل ذلك أسير حسابات حريرية جعلته يصدق في لحظة ما أن سليمان فرنجية صار رئيسا للجمهورية ولذلك قرر أن يجري مع الزعيم الماروني الشمالي محادثة هاتفية غير مسبوقة في تاريخ وأعراف قصر الأليزيه، عشية ميلاد العام 2015.

مرت الأيام والشهور، وحل البطريرك الماروني بشارة الراعي ضيفا على هولاند(ايار 2016)، في موعد قيل إن السفارة الفرنسية في بيروت إعتبرته “عاجلا”. هذا اللقاء كان متصلا إتصالا وثيقا باللقاء الذي جمع الراعي بالأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في أحد صالونات كنيسة حارة حريك بحضور رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر.

فرضت عوامل بروتوكولية مكان اللقاء، ولو أن الراعي لم يخف رغبته بأنه كان يتمنى لو أن بمقدوره أن يزور “السيد”، وهو الذي يتفهم الظروف الأمنية للأخير والمخاطر التي تهدد حياته، ومعنى أن يلاقيه في منتصف الطريق، ولذا، عبّر له عن تقديره الكبير له وللتضحيات التي يقوم بها حزبه “دفاعا عن لبنان”.

خرج الراعي من تلك الجلسة ممتلئا قناعة وثقة بأن من يريد إختبار “حزب الله”، عليه أن يتبنى ميشال عون رئيسا للجمهورية الذي لم يتراجع يوما عن المعادلة الرئاسية التي تبناها منذ اللحظة الأولى لنغادرة ميشال سليمان قصر بعبدا ليل 24 ـ 25 آذار 2014.

لا مف من “الجنرال”

الراعي نفسه كان قد أبلغ الفرنسيين والفاتيكان بهذه القناعة، خصوصا غداة تبني سمير جعجع في كانون الثاني 2016 ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية: لا مفر من وصول “الجنرال” إلى القصر.

تبلغ الفرنسيون حماسة الراعي لتبني ترشيح عون وتمنيه على الرئاسة الفرنسية محاولة إقناع الحريري بوجوب عقد لقاء بينه وبين “الجنرال”، يفترض أن يتوصل خلاله الإثنان إلى تفاهم رئاسي ما، إما بتبني ترشيح ميشال عون أو سليمان فرنجية أو التوافق على مرشح ثالث، وفق وجهة نظر الراعي الذي كان متحمسا لملء الفراغ الرئاسي.. بأي ثمن!

في ذلك الوقت، خرج الحريري من لقائه الأخير مع هولاند للقول إنه لا يمانع لقاء عون، “ولكن إذا كان الهدف الاتفاق على مرشح رئاسي، فنحن مرشحنا هو سليمان فرنجية”.

ثمة إستنتاج خلص إليه معظم معاوني سعد الحريري بأن عنصر الاحراج الأكبر رئاسيا، يتمثل بتبني سمير جعجع ترشيح عون(تفاهم معراب)، وبالتالي، تعرض “قوى 14 آذار”، وركيزتها المسيحية إلى ضربة قاتلة.

صحيح أن جعجع أراد بخطوته تطويق خيار الحريري بتبني ترشيح فرنجية، نظرا للخصومة المستحكمة بين زغرتا ومعراب من جهة ولتشابك عناصر التنافس مستقبلا في الساحة المارونية من جهة ثانية، خصوصا أن عون لا يشكل بموقعه الرئاسي أو بزعامته مسيحيا، اليوم، خطرا على رئيس “القوات”، بل يمكن التاسيس من خلال المصالحة المارونية ـ المارونية لواقع مسيحي جديد وتثبيت قاعدة “المسيحي الأقوى”.. خيارا رئاسيا في المستقبل، فضلا عن وجود قناعة في بيئات عدة أنه ما بعد عون لن يبقى النصاب معقودا لجبران باسيل على رأس “التيار”.

لعبها جعجع بإتقان ولم يكتف بذلك، بل أمكن له أن يؤثر إيجابا على خيارات الحريري، فوجد آذانا سعودية صاغية، لعبت مع أدوار لجهات لبنانية وأميركية، دورا في إنتزاع عدم ممانعة المملكة على خيار عون.

“وان واي تيكيت”

ماذا عن المرحلة السابقة من العلاقات العونية ـ الحريرية؟

قبل ذلك، كانت العلاقة بين عون والحريري أسيرة حسابات سياسية متناقضة، بدا خطها البياني منذ العام 2005 حتى العام 2011، متصاعدا بالمنحى السلبي الذي كانت تتصف به. هذا الأمر توّج بتطيير حكومة سعد الحريري في مطلع العام 2011، وبالمقولة العونية التي رافقت انتقال الحريري إلى خارج لبنان:”وان واي تيكيت”!

ثلاث سنوات من القطيعة، كسرتها الضرورات والمنافع المتبادلة ومعها الكيمياء المتكونة تدريجيا بين جبران باسيل ونادر الحريري. بدا الحوار بين ميشال عون وسعد الحريري عمليا في مطلع العام 2014، ولعبت شخصيات في محيط الرجلين دورا مؤثرا في الدفع إيجابا بهذا الاتجاه(للمصادفة هي نفسها التي لعبت دورا في الشهور الأخيرة ما قبل الانتخابات الرئاسية)، وفي المقابل، كان دائما هناك من يدفع في محيط الحريري تحديدا في الاتجاه المعاكس.

في ظل مناخ “فتح الأبواب”، ولدت فرصة حكومة تمام سلام في مطلع العام 2014، فقرر “الجنرال” أن يستثمرها رئاسيا..

بسحر ساحر، صارت الرابية مقصدا للسفير السعودي(السابق) علي عواض عسيري، وبات انتقاد سياسة المملكة في لبنان محرّما في الرابية، وصار الحريري صديقا، وجبران باسيل ضيفا مرحبا به في السفارة السعودية، وصار السفير الاميركي(السابق) ديفيد هيل “احسن سفير يأتي الى لبنان واحسن من يُحكى معه ويـُتفاهم معه”، بعد التجربة المريرة مع جيفري فيلتمان ومن بعده من كانوا يسمونها ” تلميذته النجيبة” مورا كونيللي.

وبين أمس ويوم، صار دايفيد هيل شديد الاعجاب بصهر الجنرال(جبران باسيل)، وخصـّه بالزيارة الاولى بعد تعيينه وزيرا للخارجية، ولم يعد يخفي هيل حماسته لانتخاب عون. هذا “الساحر الأميركي” كان هو الناصح والدافع الى التواصل والانفتاح بين عون والحريري.

لعبة الاستثمار المتبادل

هدأت الجبهات السياسية، وضبط الاعلام البرتقالي والازرق، واخفي “الابراء المستحيل”، ووضع “الافتراء في كتاب الابراء” على الرف، وابلغ الحلفاء بما استجد فرحبوا وشجعوا وبأمان الله “اذهبوا وجربوا”. فطار عون للقاء الحريري في باريس ومن بعدها طار جبران مرارا وصار نادر الحريري ضيفا دائما على الرابية او بمعية “الصهر”.. وغطاس خوري على الخط دائما. والنتيجة “إيجابيات متبادلة.. ولا التزامات”.

هدأت “الجبهات”(بالمعنى الايجابي)، مع التبني الحريري لفرنجية وبمغادرة ديفيد هيل، لكن ردة فعل “حزب الله” السريعة الرافضة للمبادرة الحريرية، أعادت شيئا فشيئا تعويم خيار ميشال عون، وصولا إلى إنتخابه، فكان للفرنسيين والأميركيين والايرانيين والسوريين، من يريدونه، ولو بحسابات متباعدة، ويسري ذلك على حسابات الأطراف المحلية التي راحت تشد حبل “الانجاز”، صوبها وحدها، ربطا بمعطيات آنية.

يصح القول أن العلاقة بين عون والحريري دخلت منذ مطلع تشرين الثاني 2016 في مرحلة “شهر عسل”، ولو أن البعض يعتبرها “زواجا مؤقتا”، الا انها تحتمل ايضا ان تكون لعبة استثمار متبادلة، فعون أراد الرئاسة ولاقاه بها الحريري على قاعدة “حكم الاقوياء”، وأن يكون عون نفسه “صلة الوصل” ما بين الحليف القديم “حزب الله” والصديق الجديد سعد الحريري، وصوصلا إلى لعب دور الاطفائي، في مواجهة فتيل الفتنة السنية الشيعية القابل للإشتعال في أية لحظة لاعتبارات محلية أو إقليمية.

اما الحريري، فإن تظلله بقاعدة “حكم الأقوياء” لا تنزع عنه حقيقة أن قبوله الاضطراري بعون كان تعبيرا عن حاجة وضرورة لاعادة انتاج دور وحضور واستعادة وهج وشعبية ومراكمة رصيد مالي بعدما شحت الامكانات في صناديق شركاته وفي صناديق المملكة التي إحتضنت الحريرية طوال خمسة وثلاثين عاما(1982 ـ 2017).

من أين تكون البداية؟

هل صارت السياسة في لبنان عبارة عن عمل خيري أو على طريقة “كاريتاس”؟

العبرة في أكثر من عنوان سياسي وإقتصادي، إذا تم تثبيت سياسة الناي بالنفس قاعدة في التعامل مع الاقليم الملتهب من حولنا.

• البداية في السياسة من قانون الانتخاب مدخلا لاعادة إنتاج السلطة في لبنان، ويصبح الاختبار في قدرة العهد على إنتاج قانون إنتخابي جديد يتضمن إصلاحات جدية، أبرزها إعتماد النظم النسبي والكوتا النسائية وخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة.

• البداية في الاقتصاد بعدم الاكتفاء برفع شعار مكافحة الفساد ولا بتجميل او تحسين من هنا او هناك، بل بإنتهاج سياسات إقتصادية ـ مالية ـ إدارية تضع البلد على سكة وضع تدابير واجراءات جذرية لحماية الاقتصاد والسلم الاجتماعي.

• البداية ايضا بمقاربة سياسية وإقتصادية وإجتماعية لملف النازحين السوريين، بحيث يكون لبنان قادرا على إستثمار مصيبته الوطنية في خدمة إقتصاده المتهاوي.

• البداية بالاستثمار في الأمن من دون تفضيل مؤسسة عسكرية أو أمنية على أخرى، وهذا الأمر يمكن أن ينعكس إيجابا على الواقعين السياسي والاقتصادي مباشرة.

• البداية من تعيينات إدارية لا توصل الأزلام بل الأكفاء وبإطلاق يد مؤسسات الرقابة بعد إعادة الاعتبار إليها.. والبداية أيضا من “نفض” القضاء الذي بات يشكل البيئة الحاضنة لمعظم لفساد في كل مفاصل الدولة.

عند الامتحان يُكرم المرء أو يهان. إنتهت فترة السماح وآن أوان العمل.