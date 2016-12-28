لبنان والمهجر حصد جائزة مصرف العام من شركة فيزا العالمية

حاز بنك “لبنان والمهجر”، المصرف الرائد في لبنان، جائزة “مصرف العام لسنة 2016” من شركة “فيزا” العالمية.

وفي اجتماع أقيم في المركز الرئيسي للمصرف في فردان، تم تقديم الجائزة بحضور المدير العام لشركة “فيزا” في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إيهاب أيوب، المدير الإقليمي في “فيزا” لمنطقة المشرق العربي نبيل طبارة، مدير “فيزا” في لبنان والعراق رمزي الصبوري، رئيس مجلس إدارة ومدير عام “بنك لبنان والمهجر” سعد أزهري، مدير عام “بنك لبنان والمهجر” الياس عرقتنجي، والمديرة العامة المساعدة في بنك لبنان والمهجر جوسلين شهوان.

وأثنت شركة “فيزا” في بيان، على “أداء بنك لبنان والمهجر المستدام وعلى منتجاته المبتكرة والخدمات التي يقدمها”.

وقدم أزهري شكره لشركة فيزا، فقال: “نحن نفتخر بهذه الجائزة المرموقة التي نلناها من شركة فيزا، فإنها شهادة على المجهود المتواصل الذي نبذله لتحقيق رؤيتنا ودليل حقيقي على المكانة البارزة التي يحتلها المصرف على المستوى المحلي والإقليمي”.