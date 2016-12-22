السعودية تعلن موازنة 2017 بعجز متوقع 52,8 مليار دولار

توقعت السعودية عجزا بقيمة 52,8 مليار دولار في موازناتها للعام 2017.

وقالت المملكة الخميس، إنها ستنوّع أدوات الديْن التي ستصدرها في الداخل والخارج لتشمل الصكوك وعملات أخرى في السنوات القادمة.

وتوقعت تقارير بحثية، في وقت سابق اليوم، ألا تتضمن الموازنة اتخاذ قرارات مؤلمة كالتي اتخذتها المملكة العام الجاري، خاصة في ظل ارتفاع متوقع لسعر برميل النفط، وتشير أغلب التوقعات إلى زيادة الإيرادات وارتفاع محدود للمصروفات، مع توجه لتخفيض كل من الإنفاق والاستثمارات الحكومية.

وتوقعت شركة جدوى للاستثمار، تراجع تقديرات العجز في الميزانية العامة السعودية، إلى 151 مليار ريال نهاية العام المقبل وهو ما يشكل نسبة كبيرة من التراجع بنحو 43% مقارنة مع تقديرات العجز نهاية العام الحالي عند 265 مليار ريال.

وتأتي هذه الأرقام بناء على تقدير إيرادات للميزانية بقيمة 664 مليار ريال للعام المقبل مقابل مصروفات بقيمة 815 مليار ريال.

وخفضت جدوى بتقريرها، توقعاتها لعجز الميزانية العامة في السعودية للعام الحالي إلى 265 مليار ريال نهاية عام 2016، بانخفاض قدره 18 مليار ريال عن توقعاتها السابقة عند 283 مليار ريال.

وأرجعت جدوى الانخفاض في العجز إلى الزيادة في الايرادات المتوقعة إلى 585 مليار ريال، بجانب تراجع المصروفات المتوقعة إلى 850 مليار ريال.