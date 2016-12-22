الإحصاء المركزي:ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الإستهلاك لشهر ت2

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي أن الرقم القياسي لأسعار الإستهلاك في لبنان لشهر تشرين الثاني 2016 سجل ارتفعا وقدره 0,39 بالمئة بالنسبة لشهر تشرين الأول 2016، كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 0,52 بالمئة

– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 0,19 بالمئة

– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 0,79 بالمئة

– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 0,77 بالمئة

– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 0,35 بالمئة

– انخفاضا في محافظة النبطية وقدره 0,10 بالمئة

مع العلم ان مؤشر اسعار الإستهلاك في لبنان لشهر تشرين الثاني 2016 سجل ارتفاعا وقدره 1,78 بالمئة بالنسبة لشهر تشرين الثاني 2015.

لمزيد من التفاصيل يمكن الإطلاع على نتائج مؤشر الأسعار على صفحة الأنترنت الخاصة بالإدارة على العنوان التالي:lb.gov. cas.www .