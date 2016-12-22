مجلس جديد لنقابة أصحاب مصانع الرخام والاسمنت

انتخبت الجمعية العمومية لنقابة أصحاب مصانع الرخام الغرانيت ومصبوبات الاسمنت، مجلسا جديدا جاء على الشكل التالي:

نزيه نجم (رئيسا)، علي عبيد (نائبا للرئيس)، عماد قمر الدين (أمينا للسر)، رودريك الراعي (أمينا للصندوق)، وسركيس يعقوب، جورج نجم ، فارس ابراهيم ، جورج موسى ، ايليا مطر ، ايليا لوقا ، وميشال مطر (اعضاء مستشارين).

وتحدث رئيس النقابة الجديد نجم فأكد على “أهمية صناعة الرخام والغرانيت والتي تستثمر فيها أموالا كبيرة بالمقارنة مع باقي القطاعات، سيما وان هذا القطاع هو من القطاعات الاساسية في البناء”.

واشار نجم الى “ان برنامج عمل المجلس الجديد يشمل تفعيل النقابة وتعزيز دورها، وذلك من خلال اجتماعات مجلس الادارة في المناطق اللبنانية كافة للاطلاع عن كثب على اوضاع هذه الصناعة في كل منطقة، اضافة الى تنظيم القطاع وتطوير عمل النقابة ليشمل جميع العاملين في هذا المجال”.

وأعلن نجم :”ان هذه الصناعة باتت اليوم رائدة وتستوعب اكثر من 20 الف عائلة لبنانية، لذلك لابد من يكون لدينا نقابة عصرية لمواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع”.