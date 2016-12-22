كبارة خلال تسلمه مهامه من قزي: سأحافظ على تطبيق العدالة في العلاقة بين العمال وارباب العمل

تمت قبل ظهر اليوم، عملية التسليم والتسلم في وزارة العمل، بين الوزيرين سجعان قزي ومحمد عبد اللطيف كبارة، في حضور المدير العام للوزارة جورج ايدا، رئيس مجلس ادارة الضمان بالوكالة غازي يحي، المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي، المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستخدام جان ابي فاضل، العميد باسم كبارة ورؤساء المصالح والدوائر في الوزارة.

والقى كبارة كلمة أكد فيها “على جوهر تطبيق العدالة في العلاقة بين العمال وارباب العمل”، وقال:”اشكر معالي الوزير الصديق سجعان قزي على الجهود التي بذلها خلال توليه مهام الوزارة وادعو الله ان يوفقني حتى استطيع الحفاظ على جوهر العدالة في العلاقة بين ارباب العمل والعمال”.

ووعد “بعقد مؤتمر صحافي للحديث عن الخطوات التي سيقوم بها في الوزارة على كافة الصعد بعد ان تتكون لديه فكرة تامة عن كل البرامج والمشاريع والقرارات المتخذة في الوزارة”.

قزي

بدوره اعرب قزي عن سعادته بتسليم مقاليد الوزارة ل”صديق عزيز جدا هو معالي الوزير محمد كبارة ابن الشمال ذات الشخصية الرفيعة ويتميز بمواقفه الجريئة على الصعيد السياسي والوطني، ومنزله مفتوح للمصالحات لأنه رجل الموقف وهكذا سيكون على رأس الوزارة”.

وتناول قزي دور اامدير العام للوزارة فأشار “الى انه تمكن خلال اشهر قليلة من توليه مهامه، الامساك بزمام الامور وكان عمله جدي وموضوعي وكذلك كان رؤساء المصالح والدوائر الذين تعاونت معهم بشكل اخوي وكصديق”، وشدد “على ان فريق العمل كان مخلصا في عمله وقدم ما لديه من قدرات حيث ان هيكلية الوزارة مؤلفة من 280 موظفا ولا يوجد بالأصالة الا 114، وهذا بالطبع لم يمكن الوزارة من مواجهة كل المهمات والقضايا الملقاة على عاتقها وهي كبيرة جدا”.

وقال:”وزارة العمل بحاجة الى تعزيز على مستوى الكوادر وتحصين اداري حيث انها كانت ضحية من يتعاطى معها وليس العكس.استطعنا تحقيق امور كثيرة على مستوى الحفاظ على حقوق الانسان ومنع الاتجار بالبشر والحوار المستدام بين اطراف الانتاج، كما اننا قمنا بعملية اصلاحية لمكاتب الاستقدام واعدنا المنحة الدراسية للعمال واستحدثنا دوائر عمل للوزارة في عكار ولبنان الشمالي”.

وتناول قزي موضوع الضمان الاجتماعي، متمنيا “ان يكون هناك تعاون بين الوزير الجديد وادارة الضمان ليكون هناك انتاج ولا يعتبر وزير العمل بالنسبة للضمان كأنه ملك انكلترا بل يجب ان يكون شريكا في نهضة هذه المؤسسة”.

وعدد “الانجازات التي تحققت في الضمان ومنها مجانية الدواء للأمراض المستعصية والوصفة الطبية وتوسعة التقنيات الحديثة للعلاجات”، لافتا الى ان “التعيينات الادارية قد تأخرت بانتظار تسلم الوزير الجديد مسؤولياته”.

وعن المؤسسة الوطنية للاستخدام قال قزي:”المطلوب من هذه المؤسسة الكثير، لكن قدراتها قليلة، وكذلك مركز التدريب المهني الذي من الممكن ان يكون له وثبة مهمة اذا تأمن له المال اللازم”، وختم متوجها الى الوزير كبارة بالقول:”اتمنى لك النجاح ونحن الى جانبك، فانك تتسلم ليس فقط وزارة بل قضية وطنية هي قضية مواجهة مزاحمة اليد العاملة اللبنانية وهو انجاز مهم قمنا به حيث خلقنا ثقافة الحفاظ على اليد العاملة اللبنانية، واتمنى ان يكون هذا الامر قد ترسخ بأذهان الجميع”.

اضافل:”تتسلم مهام الوزارة في 21 كانون الثاني وشارل ديغول تسلم فرنسا في نفس التاريخ من العام 1958 وكان رئيس الجمهورية الخامسة حيث وضع فرنسا على الطريق الصحيح”.