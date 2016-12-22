افرام: مشروع مرفأ جونية السياحي سيوفر الف فرصة عمل وسيعيد لبنان إلى الخارطة السياحية العالمية

هنأ رئيس المؤسسة المارونية للانتشار المهندس نعمة أفرام “مدينة جونية وأهلها والقاطنين فيها ومنطقة كسروان – الفتوح ولبنان عامة، بمناسبة الاعياد”، وذلك خلال وضع حجر الأساس لافتتاح أهم المرافئ السياحية شرقي البحر المتوسط في جونية.

وأمل أفرام “تحقيق هذا المشروع الحلم، لا سيما وقد رعا الافتتاح فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فله الشكر على دعمه أحد أهم المرافق السياحية البحرية على الانطلاق في باكورة عهده”.

أضاف: “الشكر يشمل أيضا كل من رافق إنطلاقة هذا المشروع من جهات روحية وعسكرية ورسمية ومدنية. فهذه هي جهود مضنية بذلت منذ أعوام وشارك فيها كثيرون تثمر اليوم. ويهمني في هذه المناسبة توجيه التحية الى وزير الأشغال السابق غازي زعيتر الذي سبق وأقر إنجاز الدراسة المتعلقة، والمديرية العامة للنقل البري والبحري التي خططت، وهاهي الأمانة تنتقل الى عناية وزير الأشغال العامة والنقل الجديد يوسف فنيانوس، ونتمنى عليه أن يكون العين الساهرة لنقل هذا الحلم الى عالم الواقع”.

وأشار أفرام الى أن هذا المرفأ “كفيل بتوفير ما يصل إلى ألف فرصة عمل، وهو قادر على الدفع قدما بإعادة لبنان إلى الخارطة السياحية العالمية، وإنعاش المنطقة وجوارها ولبنان، كون جونية تقع في نقطة مركزية وسطية تصل السواح بكافة المعالم السياحية النادرة على إمتداد خريطة الوطن”.