الدولار إلى أعلى مستوياته في 14 سن

اقترب الدولار من أعلى مستوياته في 14 سنة أمس، بعد توقعات بأن توسعاً مالياً يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تنفيذه سيرفع التضخم وسيؤدي إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ كانون الثاني (يناير) 2003 أمام سلة عملات الأسبوع الماضي، واقترب من التساوي في القيمة مع اليورو بعد تلميح مجلس الاحتياط الفيديرالي إلى احتمال رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى ثلاث مرات العام المقبل. ولكن مؤشر الدولار تراجع قليلاً نهاية الأسبوع الماضي، وسجل أمس 102.88، بانخفاض نحو 0.7 في المئة عن الذروة التي سجلها الأسبوع الماضي عند 103.56، مع جني المستثمرين الأرباح وتخفيف الرهانات الكبيرة على العملة مع بدء عطلة الميلاد التي تمتد أسبوعين، ما يعني قلة السيولة.
وانخفض الدولار أمام الين 0.9 في المئة قبل ارتفاعه إلى 117.27 ين، بعدما تلقى الين دعماً من بيانات أظهرت أن أداء الصادرات اليابانية تحسن بقوة خلال تشرين الثاني الماضي.
وسجّل الجنيه هبوطاً حاداً وسريعاً أمام الدولار في المصارف المصرية أمس، مع اشتداد الطلب على العملة الصعبة من المستوردين والشركات الأجنبية. وغيرت بنوك «مصر» و«الأهلي» و«القاهرة» أسعار شراء الدولار في ثانية واحدة من 18.15 جنيه إلى 18.75 جنيه. واقتفت بقية المصارف أثر المصارف الحكومية في رفع أسعار الشراء إلى أن وصل السعر إلى 18.91 جنيه للدولار في بعضها.
ويبيع كل من «بنك مصر» و «البنك الأهلي» الدولار بسعر 18.95 جنيه، وهما أكبر مصرفين عاملين في السوق المصرية، ويلعبان دور صانع السوق في العملة منذ 3 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عندما تخلت مصر عن ربط الجنيه بالدولار، في إجراء يهدف إلى جذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل المصارف. وبلغ سعر بيع الدولار في عدد من المصارف أمس 19.20 جنيه.
وقال مصرفي في قطاع الخزانة في أحد المصارف الخاصة لوكالة «رويترز»: «هناك طلبات للشراء بأي سعر، خصوصاً في المصارف التي لديها زبائن أجانب، لتحويل أرباحهم إلى الخارج قبل موسم العطلات، ولذلك كانت القفزة الكبيرة في السعر الآن».
وارتفع الذهب أمس مع تراجع الأسهم الأوروبية، لكن توقعات بتشديد السياسة النقدية الأميركية حدّت من المكاسب. وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1137.93 دولار للأونصة، كما زاد في العقود الأميركية الآجلة 3.60 دولار إلى 1.141 دولار. وانخفض سعر الفضة 0.3 في المئة إلى 16.04 دولار، والبلاتين 1.3 في المئة إلى 918.40 دولار، والبلاديوم 2.1 في المئة إلى 680.40 دولار.
اقترب الدولار من أعلى مستوياته في 14 سنة أمس، بعد توقعات بأن توسعاً مالياً يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تنفيذه سيرفع التضخم وسيؤدي إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ كانون الثاني (يناير) 2003 أمام سلة عملات الأسبوع الماضي، واقترب من التساوي في القيمة مع اليورو بعد تلميح مجلس الاحتياط الفيديرالي إلى احتمال رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى ثلاث مرات العام المقبل. ولكن مؤشر الدولار تراجع قليلاً نهاية الأسبوع الماضي، وسجل أمس 102.88، بانخفاض نحو 0.7 في المئة عن الذروة التي سجلها الأسبوع الماضي عند 103.56، مع جني المستثمرين الأرباح وتخفيف الرهانات الكبيرة على العملة مع بدء عطلة الميلاد التي تمتد أسبوعين، ما يعني قلة السيولة.
وانخفض الدولار أمام الين 0.9 في المئة قبل ارتفاعه إلى 117.27 ين، بعدما تلقى الين دعماً من بيانات أظهرت أن أداء الصادرات اليابانية تحسن بقوة خلال تشرين الثاني الماضي.
وسجّل الجنيه هبوطاً حاداً وسريعاً أمام الدولار في المصارف المصرية أمس، مع اشتداد الطلب على العملة الصعبة من المستوردين والشركات الأجنبية. وغيرت بنوك «مصر» و«الأهلي» و«القاهرة» أسعار شراء الدولار في ثانية واحدة من 18.15 جنيه إلى 18.75 جنيه. واقتفت بقية المصارف أثر المصارف الحكومية في رفع أسعار الشراء إلى أن وصل السعر إلى 18.91 جنيه للدولار في بعضها.
ويبيع كل من «بنك مصر» و «البنك الأهلي» الدولار بسعر 18.95 جنيه، وهما أكبر مصرفين عاملين في السوق المصرية، ويلعبان دور صانع السوق في العملة منذ 3 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عندما تخلت مصر عن ربط الجنيه بالدولار، في إجراء يهدف إلى جذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل المصارف. وبلغ سعر بيع الدولار في عدد من المصارف أمس 19.20 جنيه.
وقال مصرفي في قطاع الخزانة في أحد المصارف الخاصة لوكالة «رويترز»: «هناك طلبات للشراء بأي سعر، خصوصاً في المصارف التي لديها زبائن أجانب، لتحويل أرباحهم إلى الخارج قبل موسم العطلات، ولذلك كانت القفزة الكبيرة في السعر الآن».
وارتفع الذهب أمس مع تراجع الأسهم الأوروبية، لكن توقعات بتشديد السياسة النقدية الأميركية حدّت من المكاسب. وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1137.93 دولار للأونصة، كما زاد في العقود الأميركية الآجلة 3.60 دولار إلى 1.141 دولار. وانخفض سعر الفضة 0.3 في المئة إلى 16.04 دولار، والبلاتين 1.3 في المئة إلى 918.40 دولار، والبلاديوم 2.1 في المئة إلى 680.40 دولار.