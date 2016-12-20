الدولار إلى أعلى مستوياته في 14 سن

وانخفض الدولار أمام الين 0.9 في المئة قبل ارتفاعه إلى 117.27 ين، بعدما تلقى الين دعماً من بيانات أظهرت أن أداء الصادرات اليابانية تحسن بقوة خلال تشرين الثاني الماضي.

وسجّل الجنيه هبوطاً حاداً وسريعاً أمام الدولار في المصارف المصرية أمس، مع اشتداد الطلب على العملة الصعبة من المستوردين والشركات الأجنبية. وغيرت بنوك «مصر» و«الأهلي» و«القاهرة» أسعار شراء الدولار في ثانية واحدة من 18.15 جنيه إلى 18.75 جنيه. واقتفت بقية المصارف أثر المصارف الحكومية في رفع أسعار الشراء إلى أن وصل السعر إلى 18.91 جنيه للدولار في بعضها.

ويبيع كل من «بنك مصر» و «البنك الأهلي» الدولار بسعر 18.95 جنيه، وهما أكبر مصرفين عاملين في السوق المصرية، ويلعبان دور صانع السوق في العملة منذ 3 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عندما تخلت مصر عن ربط الجنيه بالدولار، في إجراء يهدف إلى جذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل المصارف. وبلغ سعر بيع الدولار في عدد من المصارف أمس 19.20 جنيه.

وقال مصرفي في قطاع الخزانة في أحد المصارف الخاصة لوكالة «رويترز»: «هناك طلبات للشراء بأي سعر، خصوصاً في المصارف التي لديها زبائن أجانب، لتحويل أرباحهم إلى الخارج قبل موسم العطلات، ولذلك كانت القفزة الكبيرة في السعر الآن».

وارتفع الذهب أمس مع تراجع الأسهم الأوروبية، لكن توقعات بتشديد السياسة النقدية الأميركية حدّت من المكاسب. وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1137.93 دولار للأونصة، كما زاد في العقود الأميركية الآجلة 3.60 دولار إلى 1.141 دولار. وانخفض سعر الفضة 0.3 في المئة إلى 16.04 دولار، والبلاتين 1.3 في المئة إلى 918.40 دولار، والبلاديوم 2.1 في المئة إلى 680.40 دولار.