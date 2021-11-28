السياسة اليوم – 28-11-2021 نوفمبر 28, 2021 آخر المقالات رياض سلامة: الحاكم لا يعرف الحسابات المحوَّلة للخارج السياسة اليوم - 28-11-2021 السياسة اليوم|حسن مقلد:أسئلة كثيرة حول ما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية سلامة رداً على الإتهامات ضده: الحقيقة الوحيدة هي أن لا أموال عامة قد أستعملت على الإطلاق الاجراءات الاقتصادية السعودية ضد لبنان/د.حسن مقلد تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني