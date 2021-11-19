السياسة اليوم|حسن مقلد:أسئلة كثيرة حول ما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية نوفمبر 19, 2021 آخر المقالات السياسة اليوم|حسن مقلد:أسئلة كثيرة حول ما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية سلامة رداً على الإتهامات ضده: الحقيقة الوحيدة هي أن لا أموال عامة قد أستعملت على الإطلاق الاجراءات الاقتصادية السعودية ضد لبنان/د.حسن مقلد رفع الحد الأدنى للأجور.. قريبا؟ المسكوت عنه فى إكتشاف حقل " ظهر " للغاز تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني