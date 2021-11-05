الاجراءات الاقتصادية السعودية ضد لبنان/د.حسن مقلد نوفمبر 5, 2021 آخر المقالات الاجراءات الاقتصادية السعودية ضد لبنان/د.حسن مقلد رفع الحد الأدنى للأجور.. قريبا؟ المسكوت عنه فى إكتشاف حقل " ظهر " للغاز بين قوسين - لبنان يكسر الحصار الأمريكي ويدشن خطاً بحرياً من إيران بانوراما اليوم مع الخبير الاقتصادي د. حسن مقلد 01-09-2021 تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني