السياسة اليوم مع الخبير الاقتصادي د. حسن مقلد يوليو 9, 2021 آخر المقالات احتجاج في مستشفى الشحار الغربي ! السياسة اليوم مع الخبير الاقتصادي د. حسن مقلد مع الخبير الاقتصادي الدكتور حسن مقلد/حوار اليوم ماذا عن الدخول الروسي القوي إلى لبنان؟ بانوراما اليوم - تفاصيل العرض الروسي و كواليس الزيارة ونتائجها تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني