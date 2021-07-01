بانوراما اليوم – تفاصيل العرض الروسي و كواليس الزيارة ونتائجها يوليو 1, 2021 آخر المقالات مع الخبير الاقتصادي الدكتور حسن مقلد/حوار اليوم ماذا عن الدخول الروسي القوي إلى لبنان؟ بانوراما اليوم - تفاصيل العرض الروسي و كواليس الزيارة ونتائجها "كريدي سويس" يتوقع نمو الإقتصاد العالمي 5.9% خلال 2021 مخاطر الانهيار المعيشي في لبنان .. الدكتور حسن مقلد | استوديو بيروت تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني