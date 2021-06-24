“كريدي سويس” يتوقع نمو الإقتصاد العالمي 5.9% خلال 2021

توقع بنك “كريدي سويس”- في رؤيته الإستثمارية للنصف الثاني من العام – تسارع النمو العالمي في الأشهر المقبلة، مع إعادة تشغيل الاقتصادات تدريجيًا. وخلال العام الحالي يتوقع المصرف السويسري نمو الإقتصاد العالمي 5.9%، وبمعدل 4% في عام 2022، بدعم من طرح اللقاحات، والتحفيز المالي، وانتعاش الخدمات. كما يتوقع البنك نمو إقتصاد الولايات المتحدة 6.9% هذا العام، ومنطقة اليورو 4.2%، وآسيا باستثناء اليابان 7.5%.

إلى ذلك، أوضح راي فاريس مدير الإستثمار فيي جنوب آسيا لدى “كريدي سويس”، في حديث مع “سي إن بي سي”، أنه “من المرجح أن يؤدي التوسع الإقتصادي إلى إنتعاش حاد في نمو الأرباح العالمية، الذي من المقرر أن يغذي سوق الأسهم. ولفت إلى “أننا نتطلع إلى أن تكون الأسهم فئة الأصول الأفضل أداءً خلال الفترة من الأشهر الستة المقبلة إلى عام، وأنه طالما استمرت الأرباح في الاتجاه الصعودي، فإن التاريخ يشير إلى أن الأسهم سوف تشق طريقها نحو الإرتفاع”.