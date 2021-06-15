السياسة اليوم|الدكتور حسن مقلد:إلى أين نحن ذاهبون في لبنان؟ يونيو 15, 2021 آخر المقالات "كريدي سويس" يتوقع نمو الإقتصاد العالمي 5.9% خلال 2021 مخاطر الانهيار المعيشي في لبنان .. الدكتور حسن مقلد | استوديو بيروت حسن مقلد : روسيا اتخذت قرار الدخول الى لبنان اقتصادياً تسعون دقيقة مع حسن مقلد - رئيس تحرير مجلة الاعمار والاقتصاد مع الحدث - د.حسن مقلد تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني