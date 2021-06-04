مصرف لبنان ألزم المصارف بتسديد 400 دولار “فريش” اضافة الى ما يوازيها بالليرة للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ تشرين الاول 2019

عقد المجلس المركزي برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جلسة استثنائية اليوم، واتخذ، بحسب بيان صادر عن الحاكم، بالاجماع قراراً يلزم المصارف بتسديد 400 دولار (fresh dollar) اضافة الى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ تشرين الأول من سنة 2019 وكما أصبحت هذه الحسابات في آذار 2021. وأوضح البيان أنه سيصدر التعميم الذي يحدد التفاصيل في هذا القرار.

وتابع البيان، “تجدر الإشارة الى أن المبالغ التي ستسددها المصارف في أول سنة ستدفع من حساباتها لدى المصارف المراسلة في الخارج والتي يتراوح بين مليار ومليار ومئتي مليون دولار اميركي. كما سيتمكن للمصارف من سحب نفس المبالغ من مصرف لبنان مقابل توظيفاتهم الالزامية، أن تسديد الـ 400 $ شهريًا تتزامن مع تسديد نفس المبلغ بالليرة اللبنانية على اساس سعر منصة Sayrafa . سينتج نتيجة هذا التسديد بالليرة اللبنانية ارتفاع للكتلة النقدية مبلغ يتراوح بين 26 و 27 تريليون ليرة لبنانية وذلك على سنة”.

وأضاف، “تجدر الإشارة إلى أنه وخلال أول سنة من تطبيق هذا التعميم تُسدد كاملة أرصدة حسابات 800000 عميل، ما يُقارب 70% من عدد حسابات المودعين

واستكمل، “يمكن للمصارف استعمال الـ 3% بإستثناء حسابات الـ Fresh dollars للمودعين لهذه الغاية كما قرر المجلس المركزي تخفيض التوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية من 15% الى 14%”.

وختم البيان، “يعمل بهذا القرار ابتداء من 2021/7/1 كما انه سيكون لهذا القرار مدخلًا لمعالجة المصارف الغير ملتزمة به”.