سلامة من بعبدا: القرار 151 لا زال ساري المفعول والمصارف ليست مفلسة

اعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تصريح له بعد اجتماع قصر بعبدا، بانه بنتيجة الاجتماع المالي القضائي في بعبدا تقرّر اعتبار التعميم 151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري المفعول، بما ان مصرف لبنان لم يتبلغ صورة صالحة للتنفيذ عن القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة بوقف تنفيذه وتقدم بمراجعة لدى المجلس المذكور تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف.

وردا على سؤال، اكد سلامة بان مصرف لبنان ليس مفلساً، وأموال اللبنانيين موجودة بالمصارف، وقريباً سيصدر تعميم لإعادتها