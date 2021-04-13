: وفد من شركة “Hydro Engineering &Construction” الروسية سيصل الاثنين لبيروت لبحث عملية اعمار المرفأ

قالت مصادر انه “يصل الى بيروت صباح يوم الاثنين وفد شركة Hydro Engineering and Construction الروسية العملاقة للقاء وزراء الطاقة والاشغال والصناعة لبحث بعض المشاريع في مقدمها اعمار مرفأ بيروت ومحطات كهرباء ومشاريع تتعلق بقطاع النفط وكذلك مشاريع صناعية ويضم الوفد المدير العام للشركة ومدير المشاريع الخارجية وبعض المهندسين والفنيين”.

هذا وتأتي الزيارة بعد تحضيرات استمرت لاشهر وبعد المتغيرات الاقتصادية والمالية خاصة ان الشركات الروسية لا تحتاج الى كفالة صندوق النقد الدولي او البنك الدولي بعد التعثر المعلن في لبنان وهي جاهزة للعمل وفق مبدا ال “ب” “او ت”.