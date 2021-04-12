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وزير الإشغال وقّع على تعديل مرسوم حدود المنطقة الإقتصادية البحرية الخالصة

أبريل 12, 2021

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ميشال نجار، في مؤتمر صحافي، أن “المرسوم 6433 أصبح في عهدة الأمانة العامة لرئاسة الحكومة، ورئيس الحكومة حسان دياب قال إنه سيوقع”.

وأشار الى أن “تحفظنا عن المرسوم وتريثنا كانا لاننا حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق، ونحن حرصاء على عدم المس بالدستور”. وقال “لا أعلم من رمى الملف عند وزارة الأشغال، وأعتقد أن موضوع ترسيم الحدود البحرية هو عند وزارة الطاقة والمياه”.

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أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ميشال نجار، في مؤتمر صحافي، أن “المرسوم 6433 أصبح في عهدة الأمانة العامة لرئاسة الحكومة، ورئيس الحكومة حسان دياب قال إنه سيوقع”.

وأشار الى أن “تحفظنا عن المرسوم وتريثنا كانا لاننا حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق، ونحن حرصاء على عدم المس بالدستور”. وقال “لا أعلم من رمى الملف عند وزارة الأشغال، وأعتقد أن موضوع ترسيم الحدود البحرية هو عند وزارة الطاقة والمياه”.

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