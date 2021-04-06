ضروري نحكي مع رئيس تحرير مجلة الإعمار والاقتصاد حسن مقلد أبريل 6, 2021 آخر المقالات وزير الإشغال وقّع على تعديل مرسوم حدود المنطقة الإقتصادية البحرية الخالصة السياسة اليوم|الدكتور حسن مقلد:قراءة في الأوضاع الاقتصادية السياسية في لبنان ضروري نحكي مع رئيس تحرير مجلة الإعمار والاقتصاد حسن مقلد بين قوسين - الفوضى في لبنان الخبير الاقتصادي حسن مقلد : لبنان وقع مع روسيا اتفاقاً على 4 ملايين جرعة من اللقاح الروسي تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني