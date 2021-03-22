الخبير الاقتصادي حسن مقلد : لبنان وقع مع روسيا اتفاقاً على 4 ملايين جرعة من اللقاح الروسي مارس 22, 2021 آخر المقالات بين قوسين - الفوضى في لبنان الخبير الاقتصادي حسن مقلد : لبنان وقع مع روسيا اتفاقاً على 4 ملايين جرعة من اللقاح الروسي المستهلك اللبناني في عيده .. يعيش من قلّة الموت غجر: متجهون نحو العتمة الشاملة في نهاية الشهر الجاري النفط يواصل خسائره للجلسة الثالثة تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني